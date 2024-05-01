Yaşam alanlarınızın uzmanı Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nden yaz için öneriler

3 yıla ek 7 yıl ile toplam 10 yıl garanti avantajı sunan tek marka olma özelliğini ile ön plana çıkan Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, klima kullanıcılarının konforlu bir yaz mevsimi deneyimleyebilmesi için cihazların doğru kullanılması ve periyodik bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Klimanın verimliliğini artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için klimaların periyodik bakımının yılda en az iki kez yaptırılması önem taşıyor.

Özellikle bu yıl mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle klimalarımızı yoğun ve aktif bir şekilde kullanmaya başlıyoruz. Evlerimizin artık vazgeçilmez bir parçası haline gelen klimalar, yüksek hava sıcaklıklarının hayatımızı zorlaştırdığı yaz aylarında yaşadığımız mekanlarda konforlu ve sağlıklı bir ortam sunuyor. Küresel ısınma ve enerji maliyetleri göz önüne alındığında, yüksek verimli ve tasarruflu kullanım imkânı sunan klima modellerinin tercih edilmesi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Ancak düzenli bakımı yapılmadığı taktirde klimalar hem sağlığımızı hem de cebimizi olumsuz etkileyebiliyor. Bakımlarını yaz dönemine bırakmadan bahar aylarında yaptıran klima kullanıcıları yaz dönemi yoğunluklarından etkilenmeden periyodik bakımını tamamlayıp yaza konforlu bir şekilde girebiliyor. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz günler periyodik bakımların yaptırılması için en doğru zamanlama olarak ön plana çıkıyor.

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, sıcak yaz aylarına girerken klimanızın soğutma performansını ve filtreleme kalitesini artırmak, bulunduğunuz ortamın konforunu sürekli kılabilmek için yaz öncesi bakımın önemini vurguluyor. Klimalarda standart ve opsiyonel filtrelerin kontrolü ve gerekirse değişiminin zamanında yapılması klima bakımında büyük önem taşıyor. Yüksek enerji tasarrufu, iç hava kalitesi, sessizlik ve uzaktan yönetim gibi üstün özelliklere sahip kaliteli klimaları ile müşteri memnuniyetini ileri seviyeye taşıyan Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, satış sonrasında da yüksek memnuniyete dayalı müşteri deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Ürünlerindeki üstün kullanıcı deneyimini Türkiye’ nin dört bir yanındaki 181 iş ortağından oluşan uzman bayi ve yetkili servisleri ile satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerine de entegre eden şirket, “Mükemmellik Dengesi” kavramı olarak tanımladığı bu süreç ile en yüksek müşteri memnuniyetini hedefliyor. Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin kesintisiz ve premium hizmetleri sayesinde kullanıcılar klimalarından en yüksek verimi alabiliyor, tam performansla uzun yıllar faydalanabiliyor.

DOĞRU KULLANIM DA EN AZ BAKIM KADAR ÖNEMLİ

Konfor için üretilmiş olan klimanızı soğutma modunda çalıştırırken gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlamak veya yüksek üfleme hızında daha fazla enerji tüketimine neden oluyor. Bu nedenle Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, sıcak yaz günlerinde daha konforlu, daha sessiz bir ortam ve sizi rahatsız etmeyecek bir hava akımı için klimaların uygun mod ve sıcaklık aralığı olan 23-26 derece aralığında çalıştırılmasını öneriyor. Mitsubishi Electric klimalar, uzaktan kontrol özelliği sayesinde siz eve gelmeden önce mekânın istediğiniz serinliğe veya ısıya ulaşmasını sağlıyor. Uyurken vücut sıcaklığı 1-2 derece düştüğü için geceleri nem değerinin yükselmesi de bazen uykunun bölünmesine ve kalitesiz Konfor için üretilmiş olan klimanızı soğutma modunda çalıştırırken gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlamak veya yüksek üfleme hızında daha fazla enerji tüketimine neden oluyor. Bu nedenle Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, sıcak yaz günlerinde daha konforlu, daha sessiz bir ortam ve sizi rahatsız etmeyecek bir hava akımı için klimaların uygun mod ve sıcaklık aralığı olan 23-26 derece aralığında çalıştırılmasını öneriyor. Mitsubishi Electric klimalar, uzaktan kontrol özelliği sayesinde siz eve gelmeden önce mekânın istediğiniz serinliğe veya ısıya ulaşmasını sağlıyor. Uyurken vücut sıcaklığı 1-2 derece düştüğü için geceleri nem değerinin yükselmesi de bazen uykunun bölünmesine ve kalitesiz bir uykuya neden olabiliyor. Geceleri yatak odanızda klima yardımıyla uygun oda sıcaklığı ve nem değerini sağlamak uyku kalitenizi artırmaya yardımcı oluyor.

Klimaların bakım ve kontrolünün hem verimlilik güvenlik açısından uzman ve sertifikalı yetkili bayi ve servisler tarafından yapılmasının önemine dikkat çeken Mitsubishi Electric Türkiye Teknik Departman Müdürü Erdinç Öntaş “Kullanıcılarımız için satın aldıkları klimaların kalitesinin yanında, satın alma sonrası katma değerli hizmet ve uzatılmış garanti süreleri de giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu noktada; geniş satış sonrası servis ağımız ve “Periyodik Koruyucu Bakım” hizmetimiz ile Mitsubishi Electric kullanıcılarına klimalarını uzun yıllar yüksek performansla kullanma güvencesi veriyoruz. Bunun yanında iklimlendirme sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atarak tüm klimalarımızı 3 yıla ek 7 yıl ile 10 yıla uzatılmış ek garanti ile satışa sunuyor, Türkiye’de tüketicilere en uzun garanti süresini vadediyoruz. Evlerde iç hava koşullarının iyileştirilmesi için yaz sezonu öncesinde klima bakımı ve filtre temizliğinin önemini de tekrar hatırlatıyoruz” diye konuştu.