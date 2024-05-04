İş Dünyası Düsseldorf’ta buluşuyor, fırsatları konuşuyor!

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası, Türk ve Alman iş insanlarını Düsseldorf’ta bir araya getirecek ve üçüncü ekonomi buluşmasını gerçekleştirecek.

Ekonomi yayıncılığındaki gücünü yurt dışına taşıyan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, “Almanya’da İş Dünyası”nın 3’üncü sayısı ile okurlarıyla buluştu. Çıkardığı özel sayısının buluşmasını Düsseldorf’da gerçekleştirecek dergi, 5 Mayıs Pazar günü Almanya’da ülkemizi en iyi şekilde temsil eden iş insanlarını buluşturacak.

Kısa sürede büyük başarılara imza atan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, Almanya özelinde çıkardığı ve buluşmalarını düzenlediği özel sayısıyla ününü yurt dışına taşımayı başardı. Almanya yolculuğuna 2022 yılında Köln ile başlayan dergi, ekonomi yayıncılığına da yeni bir soluk getirmiş oldu.

Yılda bir kez çıkan ve Almanya’daki iş dünyasının nabzını tutan derginin buluşması bu kez Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türkiye-Almanya Temsilcisi Kemal Şahin’in ev sahipliğinde yapılacak.

Söz konusu bulaşmada, Almanya’daki Türk yatırımcılar ile Türkiye’den Almanya’ya yatırım yapmayı planlayan iş insanları ve bu konuda onlara yardımcı olan ticaret elçileri aynı çatı altında bir araya gelerek ortak akıl üretecekler.

ÖZEL SAYIDA NELER VAR?

Derginin özel sayısında üç önemli diplomat yer aldı. İki ülke arasında kültürel etkileşimi teşvik ederek karşılıklı anlayışı artırmayı amaçlayan Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Köln Başkonsolosu Turhan Kaya güçlü ticaret bağlarımıza değinerek, Türk toplumunun Almanya için vazgeçilmez olduğunu anlattı.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinin Türk firmalarına sunduğu fırsatları ve eyaletteki yatırım ortamını Nrw.Global Busıness Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya paylaşırken, Türkiye’nin Alman Yatırımcılar için nasıl fırsatlar barındırdığını İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç masaya yatırdı…

Hazırlamış olduğu dosya konusuyla bir kez daha sürdürülebilirliğin önemine değinen dergi, geleceğimiz için kritik bir rol üstlenen hidrojeni ayrıntılarıyla ele aldı.

Ve bu sayıda birçok başarı hikâyesi daha gün yüzüne çıktı…

Medipol’den Bentaş Bentonit’e, Yayla’dan Gizil’e, Peker Holding’den Tosyalı’ya kadar birçok başarının bugünlere nasıl ulaştığı yine Almanya’da İş Dünyası dergisinin son sayısında!

"TÜRK TOPLUMU ALMANYA İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Buluşma ile ilgili Türkiye’de İş Dünyası dergisine konuşan Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türk toplumunun Almanya için artık vazgeçilmez olduğunu söyledi. İki ülkenin ilişkilerinin oldukça yoğun bir gündem çerçevesinde ilerlediğini belirten Şen, “Son dönemde özellikle savunma sanayi başta olmak üzere, düzensiz göçle ortak mücadele, Avrupa’da yükselen aşırı sağın beraberinde getirebileceği sınamalar, Almanya Türk Toplumu ve yine Türkiye’nin AB’ye tam üyelik stratejik hedefi çerçevesinde Almanya ile birlikte atılabilecek adımlar öncelikli konularımızın başında gelmektedir” dedi.

"BİR ELMANIN İKİ YARISI GİBİYİZ"

Türklerin ve Almanların iş yapış biçimlerinin bir elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamladığını belirten Dünya Türk İş Konseyi Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, “Bizim eksik yanımızı onlar, onlarınkini de biz tamamlıyoruz. Böylece ortaya çok güzel bir sinerji çıkıyor. Türk-Alman iş birliğinden güçlü ekonomik modellerinin çıkmasının nedeni de bu” diyor.