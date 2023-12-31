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    Now Aesthetic’ten sağlık turizmindeki artışa ilişkin değerlendirmeler

    Now Aesthetic kurucusu Melik Yağmur, Türkiye'deki sağlık turizmi hacminin her geçen gün arttığını belirterek, bu talebin arkasındaki nedenleri ve sürekli bir rağbetin devam etmesi için önerilerde bulundu. Yağmur, Türkiye'nin sağlık turizmindeki potansiyelinin giderek daha fazla tanındığını ifade etti.

    Now Aesthetic’ten sağlık turizmindeki artışa ilişkin değerlendirmeler
    Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Melik Yağmur, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Son yıllarda Türkiye, sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline geldi. Sağlık hizmetlerinde kalite, tecrübeli sağlık profesyonelleri ve rekabetçi fiyatlar, ülkemizi sağlık turistleri için cazip kılıyor. Now Aesthetic olarak, bu artışın arkasındaki dinamikleri anlamak ve sürekli bir rağbetin sürmesi için çaba harcamak önemlidir."

    Sağlık turizmine yönelik talebin artmasında etkili olan faktörlere değinen Yağmur, "Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısının arkasında, kaliteli sağlık hizmetleri, modern tesisler, uluslararası standartlarda donanım, deneyimli sağlık profesyonelleri ve rekabetçi fiyatlar gibi unsurlar bulunmaktadır. Türkiye, estetik cerrahi, diş tedavileri, organ nakilleri ve genel sağlık kontrolleri gibi çeşitli alanlarda sunduğu hizmetlerle dikkat çekmektedir" dedi.

    Sağlık turizminde devamlılığın sağlanması için önerilerde bulunan Yağmur, "Sektördeki kalite standartlarının yüksek tutulması, hasta memnuniyetinin ön planda tutulması ve iletişimde şeffaflık prensiplerinin benimsenmesi, Türkiye'nin sağlık turizmi başarısını sürdürmesi adına önemli faktörlerdir. Ayrıca, teknolojik yeniliklere açık olmak, uluslararası pazarlama stratejilerini güçlendirmek ve sağlık turisti deneyimini önemseyerek kişiselleştirilmiş hizmet sunmak da sektördeki başarının devamlılığını sağlamak açısından kritiktir" şeklinde konuştu.
    Now Aesthetic olarak, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirten Yağmur, "Sağlık turizminin Türkiye için önemi her geçen gün daha da artıyor. Biz de Now Aesthetic olarak, sektördeki standartları yükseltmek ve uluslararası alanda Türkiye'yi daha fazla tanıtmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadeleriyle Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısına katkıda bulunduklarını vurguladı.

    Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sağlık Turizmi
    Haberler > Şirket Haberleri > Now Aesthetic’ten sağlık turizmindeki artışa ilişkin değerlendirmeler
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