Vergi ihbarcılarına 15 milyon lira ödül! Devlet-millet kayıt dışıyla mücadelede el ele verdi

Vergi kayıp ve kaçağıyla mücadeleye vatandaşlar destek oldu. İhbarlar peş peşe geldi. Geçen sene vergi kaçıranları bildiren 176 kişiye toplam 14,8 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı.

Kayıt dışı ekonominin azaltılması; orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunuyor.

İHBAR YAĞDI, 14.8 MİLYON LİRA ÖDÜL VERİLDİ

Vergi kayıp ve kaçağıyla mücadeleye vatandaşların da desteği sürerken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 176 kişiye toplam 14,8 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığının ödediği ikramiye tutarı 2019’da 411 muhbire 12 milyon 300 bin 472 lira olurken, 2020’de 249 kişi 12 milyon 345 bin 691 lira, 2021’de 253 kişi 11 milyon 674 bin 279 lira, 2022’de 251 kişi 12 milyon 390 bin 551 lira ihbar ikramiyesi aldı. Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1.340 kişiye toplamda 63 milyon 543 bin 559 liralık ikramiye ödendi. İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin belirli bir oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara ödenen ikramiye 14 milyon 832 bin 566 lira oldu.