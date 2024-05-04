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Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gece boyu çok sayıda artçı sarsıntı yaşanan Malatya'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte bölgede son durum...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Malatya'da gece boyu artçı sarsıntılar oldu. Son deprem ise sabah saatlerinde yaşandı, AFAD'dan açıklama geldi. 

MALATYA YİNE SALLANDI

AFAD'tan alınan bilgilere göre merkez üssü Darende ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak açıklandı. Saat 06.17 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7.05 kilometre olarak kaydedildi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Yalova, Kahramanmaraş ve Yozgat'ta gece boyu küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı, herhangi bir olumsuz durum yok...

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Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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