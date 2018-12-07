Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Anadolu Efes ilk üç dakikayı 9-7 önde geçti. Daha sonra dış atışlardan etkili olan Real Madrid, üst üste Sergio Llull’un ile sayılarıyla 14-10 öne geçti. Efes, son bölümde Pleiss ve Moerman ile isabetli şutlar attı ve periyodu 23-23 eşitlikle tamamladı.

İkinci periyoda Motum ve Anderson’ın basketleri ile başlayan lacivert-beyazlılar 28-25 öne geçti. Daha sonra Thompkins, Carroll ve Ayon’un bulduğu basketlerle 7-0’lık seri yakalayan Madrid ekibi skoru 32-28 yaptı ve üstünlüğü ele aldı. Periyodun son dakikalarında savunmada rakibini durduran Efes, Moerman ile hücumda sayılar buldu ve devreye 52-45 önde girdi.

Üçüncü periyoda iki takım da karşılıklı sayılar bularak başladı. Savunmada rakibinin sayı bulmasına izin vermeyen Efes; Moerman, Larkin ve Micic’in hücumdaki etkili oyunuyla 14-2’lik seri yakalayarak farkı 15 sayıya çıkardı (69-54). Son saniyede Micic ile uzaktan üçlük bulan Anadolu Efes, periyodu 74-60 üstün tamamladı.

Son periyotta savunmada Anadolu Efes’i durduran Real Madrid’in hücumdaki etkinliği ile farkı 2 sayıya düşürdü. Madrid son 17 saniye kala Llull’un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla öne geçti (83-82). Kalan sürede Fernandez ile serbest atıştan 1 sayı atan Real Madrid parkeden 84-82 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri Madrid’de 20 sayı ile oynayan Ayon olurken, Efes de ise Moerman 19 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bu maçla birlikte Efes ligdeki 3. yenilgisini alırken, Madrid ise 9. galibiyetini elde etti.

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI KAPALI GİŞE

THY Euroleague’in 11. haftasında oynanan Anadolu Efes-Real Madrid mücadelesine lacivert-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Sinan Erdem Spor Salonu’nun tamamını doldurdu.

THY Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes’in Real Madrid’i ağırladığı mücadelede Efes taraftarları Sinan Erdem Spor Salonu’na adeta akın etti. Son şampiyon Real Madrid’i konuk eden Anadolu Efes’te taraftarlar Euroleague’de haftanın maçına yoğun ilgi gösterdi. Lacivert-beyazlı taraftarlar, maça saatler varken Sinan Erdem Spor Salonu’un çevresinde uzun kuyruklar oluştururken, tüm koltukları doldurdu.

İspanyol ekibine 84-82’lik skorla mağlup olan Anadolu Efes, bu sezon iç sahadaki ikinci mağlubiyetini alırken, özellikle Euroleague mücadelelerinde gösterdiği performansla bu sene final-four yolunda iddialı konumda bulunuyor.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic xx, Piotr Pastusiak xx, Ioannis Foufis xx

Anadolu Efes: Larkin xxx 14, Beaubois xx 7, Doğuş xx 3, Motum xx 2, Moerman xxx 19, Tibor Pleiss xxx 13, Micic xxx 15, Anderson xx 3, Dunston xx 4, Simon xx 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Real Madrid: Couser x, Randolph xx 6, Rudy Fernandez xx 6, Campazzo xx 9, Ayon xxx 20, Carroll x 3, Tavares xx 7, Sergio Llull xx 12, Deck x 3, Thompkins xx 10, Taylor xx 8

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 23-23

Devre: 52-45 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 74-60 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Dunston (Anadolu Efes)