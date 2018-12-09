Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’da işler kötü gidiyor. F.Bahçe derbisinde gelen cezaların ardından sarsıntılı günler geçiren sarı-kırmızılı takım aslında öncesinde de önemli puanlar kaybetmişti. Süper Lig’in şampiyonunun oynadığı son 11 resmî maça bakıldığı zaman bu tablo bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Öyle ki, Fatih Terim’in ekibi Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere söz konusu bu maçlarda sadece 2 galibiyet alabildi. Ligde ağır darbe alınan F.Bahçe derbisinin hemen ertesi haftasında Kayseri’yi deplasmanda 3-0 yenen Cimbom bu hafta içinde de kupada Keçiörengücü’nü 2-1 yendi. İşte 11 maçta alınabilen iki galibiyet bu kadardı.



Avrupa da tehlikede

G.Saray ligin 9. haftasındaki Bursaspor maçıyla başlayan kötü seride ağır kayıplar yaşadı. Bu maçla birlikte çıktığı 7 karşılaşmada tek galibiyet alabilen Fatih Terim’in takımı 2 mağlubiyet, 4 beraberlikle tam 14 puan kaybetti. Üstelik bu 4 beraberliğin hepsi iç saha maçlarındaydı. Geçen sezonlarda dış saha fobisi olduğu sık sık dillendirilen Cimbom, bu sezon itibarıyla evinde puanları saçmasıyla dikkat çekiyor. Takım bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde de kötü bir tablo çizdi. Schalke’yle evinde berabere kalıp deplasmanda Alman ekibine yenilen Aslan, dış sahada Lokomotiv’e de mağlup olarak Devler Ligi’ne veda etti. Cimbom salı günü Porto’yla oynayacağı maçta Avrupa Ligi’ne tutunmaya çalışacak.

SON 11 MAÇTA ASLAN

Galatasaray-Bursaspor: 1-1

Galatasaray-Schalke: 0-0

Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 2-2

Schalke-Galatasaray: 2-0

Kayserispor-Galatasaray: 0-3

Galatasaray-Konyaspor: 1-1

Lokomotiv Moskova-Galatasaray: 2-0

Beşiktaş-Galatasaray: 1-0

Keçiörengücü-Galatasaray: 1-2

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-2

Tribünlerden protesto

G.Saray taraftarları TFF Başkanı Yıldırım Demirören için sık sık, “Yeter Yıldırım Demirören”, “Demirören istifa” şeklinde tezahüratlar yaptı. Sarı-kırmızılı tribünler zaman zaman da, “Fikret Orman paralar nerede” diyerek siyah-beyazlı başkana göndermede bulundu.

Engelleri aşalım

Galatasaray ve Çaykur Rizespor takım kadroları maç öncesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı bir pankart taşıdı. Her iki takım gerçekleştirilen seremoniye Federasyon tarafından hazırlanan “Engelleri Birlikte Aşalım” pankartıyla çıktı.



Cimbom gol yağdırdı

U21 Ligi’nin 15’inci haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u gole boğdu. Sarı-kırmızılı takım, Recep Gül ile Serkan Sefil’in 1, Çekdar Orhan’ın 2 ve Malik Karaahmet’in 3 golüyle rakibini 7-0’lık farklı skorla mağlup etti.



Bildiride imzam var

Ç. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bildiride (Kulüpler Birliği) imzam vardı. VAR’dan bize doğru dürüst bir şeyler çıkmadı. Kimin ayağına basarsan, o bağırıyor. Bildiri Galatasaray’ın işine gelmediği için bu şekilde tepki göstermiş olabilir” açıklamasında bulundu.