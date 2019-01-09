Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray transferdeki suskunluğunu bozdu. Sarı-kırmızılı ekip Marcao ve Emre Taşdemir'le görüşmeye başlandığını art arda açıkladı.

SAVUNMAYA İKİ TRANSFER

Sarı-kırmızılı ekip Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao ve Bursaspor'la yollarını ayıran Emre'yi transfer etti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

MARCAO İÇİN 3.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Marcao için Chaves'e 3.5 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor. Brezilyalı savunmacının cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.

22 yaşındaki futbolcu, Chaves formasıyla bu sezon 16 karşılaşmada görev alırken, 2 de gol kaydetti.

Öte yandan Bursaspor'un sözlemesini feshettiği Emre Taşdemir ise serbest transfer olarak alındı.