Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

125 kiloda Fatih Çakıroğlu’nu yenen Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül Türkiye şampiyonu oldu. 4 gün boyunca yaklaşık 450 güreşçinin mindere çıktığı Türkiye şampiyonasının son gününde 57-70-97-125 kilolarda final müsabakaları yapıldı.

Türkiye şampiyonasında sporcuların ortaya koydukları performanstan son derece memnun olduklarını ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın “Türkiye şampiyonaları milli takımın oluşması açısından büyük önem taşıyor. Kilolarında Türkiye’nin en iyileri olmak için güreşçilerimiz tüm güçlerini ortaya koydular. Hem milli takım forması giyen güreşçilerimiz hem de milli takıma aday olan isimler performanslarıyla göz doldurdular. Bu sene Türk güreşi için çok önemli bir sene. Tüm hazırlıklarımızı olimpiyatlara kota verecek olan dünya şampiyonası için yapıyoruz. İşte o şampiyonanın startını da Türkiye şampiyonalarıyla vermiş olduk. Bundan sonra milli takım kamplarını, turnuvaları ve Avrupa şampiyonasını çok iyi değerlendirip dünya şampiyonasında da istediğimiz kotalarının hepsini almak istiyoruz. 2016 Rio Olimpiyatları’nda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da Türkiye’nin en başarılı branşı ata sporumuz güreşin olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



DERECEYE GİREN İSİMLER

Kilolarında dereceye giren güreşçiler şunlar:

57 KG:

1-Ahmet Duman (İstanbul B. BLD. SK)

2-Ahmet Peker (Ankara ASKİ)

3-Barış Kaya (Ankara İLBANK)

3-Ali Karaboğa (Ankara TEDAŞ)

...

70 KG:

1-Mustafa Kaya (Ankara ASKİ)

2- Serhat Arslan (Ankara İLBANK)

3-Mehmet Karaca ( Ankara B.B. SK.)

3-Enes Uslu ( İstanbul B.B. SK.)

...

97 KG:

1- Fatih Yaşarlı ( Ankara İLBANK )

2- Baki Şahin ( Bursa B.B. SK )

3- Ali Böceoğlu ( Anakra İLBANK )

3- Feyzullah Aktürk (Kahramanmaraş B.B. SK)

...

125 KG:

1- Taha Akgül (Ankara ASKİ)

2- Fatih Çakıroğlu (Ankara İLBANK)

3- Hüseyin Civelek (Ankara İLBANK)

4- Abdullah Omaç (Ankara ASKİ)



TAKIM SIRALAMASI

Takım sıralaması ise şu şekilde gerçekleşti;

1- ANK ASKİ SK - 185 PUAN

2- ANK İLBANK SK - 159 PUAN

3- İSTANBUL B.BLD. SK - 146 PUAN