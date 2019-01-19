Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Akhisar galibiyetinin, takıma büyük moral kazandırdığını söyledi. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Güneş, "Oyunun belirli bölümlerinde hatalarımız çok fazlaydı. Top tutmada, rakibin geldiği sıralarda karşılamada eksiklerimiz vardı. Başlangıç çok önemliydi. Koşmanın, oynamanın ve yorulmanın karşılığı olarak 3 puan gerekliydi. Bugün de onu sağladık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi. Maçtaki kural hatasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, “Maç başlamadan önce zaten belliydi. Listeyi görmemize rağmen, biz oyun oynamayı istedik. Maçtan önce futbolcuların bu durumdan haberi yoktu” diye konuştu.

Güneş'ten Burak'a destek

Ligde 300. galibiyetini almasını nasıl değerlendirdiğiyle ilgili soruya da cevap veren Güneş, “Ben bugüne kadar buraya geldiysem tek başıma gelmedim. İşimi yapmaya çalıştım. Her maç önemlidir. Güzel futbol oynayamamanın üzüntüsü olur sadece. Benim için en zor maç artık 301. maç olacaktır” ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz’ın performansı ve taraftarın tribüne çağırmamasıyla ilgili de konuşan Güneş, “Burak, özellikle tatil ve transfer döneminde 17 gün kadar bir ara vermişti. Fiziksel olarak arada çıkışları iyi ama patlayıcı güç olarak biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu hafta onun için de daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Taraftarın da onu sahipleneceğine inanıyorum" sözlerini kullandı.

Burak yuhalandı!

Transferiyle Beşiktaş camiasını ikiye bölen Burak Yılmaz, 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı tekrar giydi. İlk 11'de başladığı ilk maç olan Akhisar deplasmanında işler golcü oyuncunun hiç istediği gibi gitmedi. Maç öncesi futbolcuların ısınma çalışmaları devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da siyah-beyazlı oyuncuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Burak Yılmaz’ın ise taraftarlar tarafından tribüne çağrılmadığı görüldü. Öte yandan kadroların statta okunması sırasında Burak Yılmaz ismi anons edilince de tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi. Maçta oldukça etkisiz kalan golcü oyuncu kaleye şut dahi çekemedi ve 76'da yerini 3. golü atan Cyle Larin'e bıraktı.

TARAFTARLARA MESAJ

Tolga Zengin destek istedi

Kadro dışı bırakılan Tolga Zengin, sosyal medyada paylaştığı mesajda taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi. Tecrübeli kalecinin mesajında, “Büyük Beşiktaş taraftarı, kaptanınız olarak sizden tek bir ricam var; müthiş karakterlerden, bu formanın ağırlığının farkında olan çocuklardan kurulu bu takımın arkasında olun. Çünkü biz birlikte daha güzeliz...” ifadeleri yer aldı.