Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Konstantinos Mitroglou, sağlık kontrolünden geçirildi.  Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.