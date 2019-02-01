Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı ve işlemlerini tamamladığı dünyaca ünlü Japon yıldız Shinji Kagawa, siyah-beyazlı kulüple anlaşmasının ardından eski kulübü Borussia Dortmund'a sosyal medya hesabından teşekkür etti. Dortmund taraftarlarını da unutmayan Kagawa, yaptığı açıklamada "Borussia Dortmund'daki taraftarlar ve arkadaşlarım. Beşiktaş'a transferim tamamlandı. Şimdiye kadarki destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi yeni bir meydan okuma için sabırsızlanıyorum. Hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Umarım Borussia Dortmund şampiyon olur" ifadelerini kullandı. Kagawa'nın açıklamasına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Kagawa'dan eski takımı Dortmund'a mesaj
01.02.2019 - 01:50 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa, transferinin tamamlanmasının ardından eski takımı Borussia Dortmund'a teşekkür etti ve şampiyonluk dileğinde bulundu.
Etiketler : kagawa,dortmund,
601564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601564.aspx
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23
-4
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26
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10
Alanyaspor
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-5
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Bursaspor
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11
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19
0
23
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Göztepe
19
7
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11
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22
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Kayserispor
19
5
6
8
16
26
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21
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Fenerbahçe
19
4
8
7
20
27
-7
20
15
Ankaragücü
19
6
2
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17
34
-17
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
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18
17
Erzurum BB
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3
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8
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Hatayspor
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10
5
4
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11
14
35
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