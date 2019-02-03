Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Beşiktaş canlı izle, Antalyaspor Beşiktaş şifresiz izle, Antalya BJK maçı canlı skor, Antalya Beşiktaş bein sports izle... Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 28 puana sahip olan Antalyaspor, 30 puana sahip olan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Antalya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma büyük heyecana sahne olacakmış gibi görünüyor. Ligde 4 maçtır kazanamayan ev sahibi ekip, evinde kazanarak şanssızlığını kırmak istiyor. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle ve şifresiz izle gibi araştırılan konulara dair detaylar haberimizde

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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen Antalyaspor Beşiktaş maçı Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sadece beIN SPORTS üzerinden yayınlanacak olan maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ayrıca ücretli üyelikle canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazim, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Zeki, Doğukan, Serdar, Hakan, Doukara

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Lens, Medel, Dorukhan, Kagawa, Ljajiç, Larin

Quaresma ve Burak Yılmaz cezalı

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Ricardo Quaresma kırmızı, Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Vida dönüyor

Sarı kart cezalısı olduğu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Domagoj Vida’nın cezası bitti. Hırvat futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde Antalyaspor maçında savunmadaki yerine dönecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş’ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş ile Antalyaspor 46. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig’de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982’de İstanbul’da yapılan ve Beşiktaş’ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 45 lig karşılaşmasının 31’ini Beşiktaş, 5’ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 96 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 38 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş’a Vodafone Park’ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.