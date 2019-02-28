Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat