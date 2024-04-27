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Maç sonucu: Sivasspor - Konyaspor: 1-0 | Rey Manaj'dan jeneriklik gol!

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Maç sonucu: Sivasspor - Konyaspor: 1-0 | Rey Manaj&#039;dan jeneriklik gol!

Spor Haberleri

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmayı Rey Manaj'ın şık golüyle ev sahibi Sivasspor kazanırken, Konyaspor ise ateş hattından uzaklaşamadı.

Sivasspor'un, Konyaspor'u konuk ettiği 34.hafta karşılaşması 1-0 Sivasspor'un lehine sonuçlandı. 3 puanı tek golle alan Sivasspor puanını 48 yaparken Konyaspor 36 puanda kaldı.

Maç sonucu: Sivasspor - Konyaspor: 1-0 | Rey Manaj'dan jeneriklik gol! - 1. Resim

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Karşılaşmadaki tek golü atan Rey Manaj fırtınası ise devam etti. Ligdeki 18. golünü kaydeden Manaj'ın Konya karşısında attığı jeneriklik gol çok konuşuldu.

Düzenleyen:  - Spor
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