Real Madrid'de ortalığı karıştıran ikili Arda Güler ve Luka Modric! Ancelotti idmanı durdurdu onları ayırdı

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana manşetlerden düşmeyen Arda Güler, bugün Cadiz karşılaşmasında ilk 11'de başlayacak. Santiago Bernabeu'da ilk kez 11'de sahaya çıkacak olan Güler, karşılaşma öncesi yapılan antrenmanda, Luka Modric'le beraber ortalığı karıştırdı. İşte haberin detayları.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti önceki gün yaptığı basın toplantısında, 34.haftada oynanacak olan Cadiz karşılaşmasında Arda Güler'in ilk 11'de olacağını duyurdu.

Santiago Bernabeu'da ilk kez, ilk 11'de sahaya çıkacak olan Arda Güler'in takım arkadaşlarına "Real Madrid'e imza attığım günden bu yana hayallerimden biri Bernabeu'da ilk 11'de başlamak." dediği ifade edildi. Öte yandan Cadiz karşılaşması öncesi Arda Güler ile Luka Modric ortalığı karıştırdı.

ARDA VE MODRIC İŞ BİRLİĞİ

Defensa Central haberin göre; önceki gün yapılan antrenmanda Modric'in asistinde Güler'in attığı gol sonrası Ancelotti'nin idmanı durdurdu ve ikiliyi tebrik etti.

Haberde "Arda Güler ve Luka Modric, Valdebebas'ta ortalığı karıştırdı! Carlo Ancelotti antrenmanı durdurdu ve onları işaret etti. Türk oyuncu tüm yeteneğini göstermeye devam ediyor." ifadeleri yer aldı.