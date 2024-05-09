Eyüpspor'tan ses getirecek dev transfer! Diego Simeone'den Arda Turan'a jest

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 9 Mayıs 2024 11:44 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 11:47 - Güncelleme:

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Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor'da gözler transfere çevrildi. Arda Turan, eski takımı Atletico Madrid'den golcü transfer etmek için Diego Simeone'yi aradı.