Eyüpspor'tan ses getirecek dev transfer! Diego Simeone'den Arda Turan'a jest
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Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor'da gözler transfere çevrildi. Arda Turan, eski takımı Atletico Madrid'den golcü transfer etmek için Diego Simeone'yi aradı.
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.
Arda Turan'ın eski takımı Atletico Madrid'in 21 yaşındaki golcüsü Giuliano Simeone'yi gözüne kestirdiği belirtildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre; sezonu Deportivo Alaves'te kiralık geçiren genç yıldızın kiralanmaya çalışıldığı öğrenildi.
ARDA TURAN, ATLETİCO MADRİD'DEN GOLCÜ GETİRİYOR
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın eski hocası Diego Simeone ile kurduğu yakın dostluğun bu transferi kolaylaştıracağı konuşuluyor.
Bu sezon Alaves'te 13 maça çıkan genç futbolcu, sadece 1 gol atabildi.
2022-2023 sezonu Real Zaragoza'da geçiren Simeone, 37 maçta 9 gol atmıştı.