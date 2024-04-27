Liverpool'un şampiyonluk hayalleri suya düştü! Salah ve Klopp maç içinde birbirine girdi

Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşayan Liverpool, West Ham United ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mohamed Salah ve Jürgen Klopp'un maç içindeki tartışması sporseverleri şaşırttı.

İngiltere Premier Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan Liverpool, deplasmanda karşılaştığı West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

İlk yarının 43. dakikasında West Ham United, Jarrod Bowen'ın golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girildi.

İkinci yarının hemen başında 48'te Andrew Robertson'la eşitliği sağlayan Liverpool, 65'te Alphonse Areola'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi West Ham United, 77'de golcüsü Michail Antonio'yla skora yeniden dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da skor üretemezken mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Liverpool bu sonuçla puanını 75'e, West Ham United ise 49'a yükseltti.

SALAH VE KLOPP BİRBİRİNE GİRDİ

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, West Ham United karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Maçın 79. dakikasında oyuna girdiği sırada Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'la kısa süreli bir tartışma yaşadı.

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