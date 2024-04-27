İngiltere'de Filistin protestosu: "Saklanamazsın Rishi Sunak"

İsrail saldırılarını protesto etmek ve Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesini talep etmek üzere Londra'da büyük bir miting düzenlendi.

Binlerce protestocu, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 34.300'den fazla kişinin öldürüldüğü Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma kurmak için Londra'da toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, kuşatma altındaki Filistin bölgesinde derhal ateşkes çağrısında bulundu ve İngiliz hükümetinin İsrail'e karşı tutumunu eleştirdi.

"SOYKIRIMI DURDURUN"

Protestocular, "Soykırımı durdurun" ve "Rishi Sunak, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz", sloganları attı "Özgür Filistin" pankartları taşıdı.

ABD ve İngiltere'den İsrail'e devam eden silah yardımının on binlerce Filistinlinin ve özellikle de çocukların ölümüne neden olduğu haykırıldı ve derhal durdurulması talep edildi.

PROTESTODA BAKAN VE BÜYÜKELÇİ DE VARDI

Göstericiler arasında Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot ve Kuzey İrlanda Birinci Bakanı Michelle O'Neill da mitinge katılanlar arasındaydı.

İsrail, Tel Aviv'in yaklaşık 1,200 kişinin öldüğünü söylediği Hamas saldırısından bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor. O zamandan bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 34,388 Filistinli öldürüldü.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor. Ocak ayında alınan bir ara kararla Tel Aviv'e, kuvvetlerinin soykırım eylemlerinde bulunmamasını ve Gazze'deki sivillere insani yardım sağlanmasını garanti altına alması emredildi. Ancak İsrail, Birleşmiş Milletler'in emirlerine uymamaya ve Filistin'de binlerce insan ve çocuğun katili olmaya devam ediyor.