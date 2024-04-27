Maç sonucu: Kasımpaşa 1-0 Samsunspor | Paşa 2 maç sonra galibiyet yüzü gördü
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Samsunspor'u konuk etti. Aytaç Kara'nın 3.dakikada bulduğu goller 3 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılmak için iddiasını sürdürdü.
34. hafta maçında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın 3.dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı. Bireysel olarak harika bir sezon geçiren Aytaç, gol sayısını 13'e yükseltti.
Kasımpaşa bu sonuçla puanını 49 yaparken Samsunspor 39 puanda kaldı.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor