Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları yarından başlamak üzere hafta sonu hissedilir derecede yükselecek.

İç Anadolu Bölgesi'nin hafta sonundan itibaren mevsime göre sıcak havadan etkilenmesi bekleniyor. Pazartesi günü en yüksek sıcaklıkların Kayseri'de 16, Kırşehir'de 18, Yozgat ve Sivas'ta 15 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının gelecek hafta ortasında Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi tahmin ediliyor.