Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de sezon sonuna kadar çıkacakları 8 maça ilişkin, "5 deplasmandan 2 galibiyet, diğer maçlarda da yenilmememiz gerekiyor. Bunların hesaplarını, planlarını yaptık. 14 puan hedefliyoruz." dedi.

Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, zor fikstür sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

Galatasaray maçında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını vurgulayan Aybaba, "Rakibe pozisyon vermedik, özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Golü yedikten sonra iştah ve tempomuz düştü. Soyunma odasında toparlamaya çalıştık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Aybaba, bundan sonraki süreçte deplasman maçlarını kazanabileceklerini dile getirdi. İyi bir oyun sergilemeleri halinde bunu başarabileceklerini kaydeden Aybaba, şöyle devam etti:

"Bizde eksik olan şey nelerdi? Birincisi şans faktörü hiç yanımızda olmadı. İkincisi hakem arkadaşlar ve özellikle VAR sistemi aleyhimize işledi gibi bir durum ortaya çıktı. Sakatlar geldiğinde tek tek maçlara bakacağız. 5 deplasmandan 2 galibiyet, diğer maçlarda da yenilmememiz gerekiyor. Bunların hesaplarını, planlarını yaptık. 14 puan hedefliyoruz. Aldığımızda kesinlikle bu bölgede olmayacağız. Herkesin maçlarına bakıyoruz. Ortaya sürpriz takım girebilir. Fikstürü zor takımlar var. Onlardan da belki aşağıya düşen takımlar olabilir."

"Biz bir yerde eksik kaldık, Trabzonspor bunu başardı"

Genç oyuncuları çok sevdiğini ve onları futbolun içine katmanın en büyük istekleri olduğunu aktaran Aybaba, yeşil-beyazlı takımda göreve gelince altyapıdan 14 oyuncu alıp birçoğuna şans verdiklerini, ilk 11'de başlattıklarını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın da genç oyunculara şans verdiğini hatırlatan Aybaba, şunları kaydetti:

"Onlar bu konuda bir adım öne çıktı. Ünal hoca aynı bizim düşündüğümüz gibi genç oyunculara şans verdi. O oyuncular da şansı kullandı. Trabzonspor şu an bunun meyvelerini yiyor, uzun yıllar da yiyecek. Biz bir yerde eksik kaldık, Trabzonspor bunu başardı. Keşke sahada berabere kaldığımız iki maçı kazanabilseydik. Şu anda Bursaspor, bu imkanlar, kadro ve düşünce yapısıyla Türkiye gündeminin birinci takımı olurdu. Bu kadar yerli oyuncu oynatarak, bu kadar düşük bütçeyle, bu kadar istekli ve coşkulu oynayarak Türkiye'nin en önemli markasıydı bence."

Samet Aybaba, Video Yardımcı Hakem uygulamasından en fazla Bursaspor'un etkilendiğini savundu.

"VAR ile adalet gelecek." denilerek işe başlandığını anımsatan Aybaba, "Biz de saygı duyduk, herkes de saygı duymak zorunda zaten ama baktık ki bu iş doğru işlemiyor. Bize hiç adil ve adaletli olmadı. Saha içinde bir şey yapıyorsunuz ediyorsunuz, sonra hakem bunu etkileyip bir hatadan gol olunca otomatik olarak düşüş yaşıyorsunuz. Bu bizim düşüncemizi bozdu." diye konuştu.

"Yabancı oyuncu sayısı serbest ama kriterli olmalı"

Aybaba, bir gazetecinin, "Yabancı kuralı Milli Takım'ı nasıl etkiliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"20 senedir söylüyorum, rakamlarla bu iş düzelmez. Futbolun bir sistemi olmalı. Yabancı oyuncu serbest kriterli, başka hiçbir sistemi yoktur bunun. Buna belki 10 yıl sonra geleceğiz. Kurtuluşumuz altyapı, doğru hocaları getirelim, ücretlerini doğru verelim, çocuklarımızı doğru eğitelim, şu futbolu böyle kurtarabiliriz ama yok. Ben diyorum ki yabancı oyuncu sayısı serbest ama kriterli olmalı. Bunu başarabilirsek bundan geri dönüş olmaz ama başka güçler 'yabancı sayısı serbest olsun, kim olursa olsun getirelim' diye düşünüyorlar. Onların ne amaca hizmet ettiğini benden daha iyi biliyorsunuz. Onların hizmetleri başka bir şey."