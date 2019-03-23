Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Venezuela, Salomon Rondon (Dk. 6) ve Jhon Murillo'nun (Dk. 44) golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarı 59. dakikada Arjantin'den Lautaro Martinez'in golüne 75. dakikada penaltıdan Josef Martinez'ın attığı golle karşılık veren Venezuela sahadan 3-1 galip ayrıldı. Arjantin'de yaklaşık 9 ay sonra milli formayı giyen Lionel Messi ilk 11'de sahaya çıkıp, 90 dakika oynadı.
Venezuela Arjantin'i 3-1'le geçti
23.03.2019 - 02:03 | Son Güncelleme: 23.03.2019 - 02:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan hazırlık maçında Venezuela, Arjantin'i 3-1 yendi.
Etiketler : venezuela arjantin,
612027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/612027.aspx
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