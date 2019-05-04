Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın kralı Mbaye Diagne, derbiyi iple çekiyor. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra ilk yarıda Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansın gölgesinde kalan 27 yaşındaki futbolcu Beşiktaş derbisiyle Galatasaray camiasının gönlüne girmeyi hedefliyor. Sezonun ilk bölümünde Beşiktaş’a karşı iki gol kaydeden Diagne, siyah-beyazlı takımın zayıf karnını, savunmalarının zaaflarını bildiğini söylüyor. Diagne “Beşiktaş’a hat-trick yaptım, ama bir golüm sayılmadı, onlara yine gol atacağım” iddiasında bulundu. Teknik direktör Fatih Terim’in de derbi öncesi üzerine titrediği Senegalli yıldızın, derbi karşılaşması öncesi motivasyonunu daha da yükselten iki olay gerçekleşti.

Başkan hırslandırdı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Diagne’nin performansıyla ilgili “Kasımpaşa’da 3 bin kişiye oynuyordu. Elli bin kişinin önüne çıkıyor bir anda. Şu an biz çıksak elimiz ayağımız birbirine dolaşır. Kesinlikle kolay değil” ifadelerini kullandı. Bu sözler 27 yaşındaki golcüyü daha da hırslandırdı. TFF ve yayıncı kuruluşun düzenlediği Futbolun Süperleri ödül töreninde “Yılın forveti” ödülünün de kendisine verilmemesi de Diagne’yi iyice kızdırdı. Attığı 28 golle Süper Lig’in açık ara gol krallığı tahtında oturan Senegalli oyuncu sosyal medya hesabından “Herkes bize karşı olsa da biz daha güçlüyüz!” mesajıyla hırsını gözler önüne serdi. İdmanlardaki çalışkanlığıyla da dikkati çeken Diagne arkadaşlarına “Beşiktaş’ı bana bırakın” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Aslantepe en büyük kozu

Galatasaray, Beşiktaş karşısında hem ilk yarıda 1-0 kaybettiği maçın rövanşını almak istiyor hem de muhtemel bir puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü ele geçirmek. Sahasında 34 lig maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılılar derbiyi de kaybetmezse kendi rekorunu egale edecek. Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmemişti.

Marcao müjdesi

Galatasaray’da Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında sakatlandıktan sonra bir süredir tedavi gören Marcao, dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Önceki iki gün düz koşularla çalışmalarına devam eden Brezilyalı derbide forma giymeye hazır olduğunu söyledi. Fatih Terim, Brezilyalıdan gelen bu habere sevindi.

Mitroglou sakatlandı

Galatasaray’ın dünkü antrenmanında sol üst adale grubunda ağrı hisseden Kostas Mitroglou’nun tedavisine başlandı. Yunan golcünün son durumu, yapılacak tetkiklerin ardından bugün belli olacak. Fatih Terim, forvette Diagne’ye görev verse de Yunan golcüyle ilgili sağlık ekibinden rapor istedi.

Japon derbisi!

G.Saray’ın Nagatomo, Beşiktaş'ın ise Kagawa transferinin ardından gözlerini Süper Lig'e çeviren Japonlar, derbiyi heyecanla bekliyor. İki Japon yıldızı karşı karşıya getirecek maç için yüzlerce Japon taraftarın İstanbul'a gelmeye hazırlandığı öğrenildi. 20 Japon basın mensubu da derbiye akredite olmak için başvuruda bulundu.