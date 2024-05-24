Euroleague'de dörtlü final heyecanı! Haydi Fener bir daha

EuroLeague'de MVP belli oldu! ABD'li basketbolcu ilk kez kazandı

EuroLeague'de MVP belli oldu! ABD'li basketbolcu ilk kez kazandı

2017 yılında şampiyonluk yaşayan F.Bahçe, Berlin’deki yarı finalde bu akşam Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile 19.00’da karşı karşıya gelecek…

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli basketbol organizasyonu THY Euroleague’de dörtlü final zamanı geldi çattı. Almanya’nın Berlin şehrindeki Uber Arena’nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda Fenerbahçe Beko, yarı finalde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. 2017 yılında İstanbul’daki finalde Zeljko Obradovic döneminde kupayı havaya kaldıran Fenerbahçe, Sırp başantrenörün eski talebesi Sarunas Jasikevicius ile ikinci şampiyonluğu kovalayacak.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Panathianikos ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşması 19.00’da başlayacak. Yarı finalin diğer ayağında ise geçen sezonun finalistleri Real Madrid ile Olimpiakos 22.00’de karşı karşıya gelecek. Kazanan ekipler 26 Mayıs Pazar günü 21.00’de şampiyonluk için parkeye çıkacak. Üçüncünün belli olacağı karşılaşma ise 18.00’de başlayacak. Euroleague’de 18. sezonunu geçiren Fenerbahçe, altıncı defa dörtlü finalde yer alacak. Karşılaşmalar S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SARAS ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ DEFA

Sarunas Jasikevicius, üst üste dördüncü defa dörtlü finalde mücadele edecek. Barcelona’nın başında üç defa kupaya yaklaşan Litvanyalı hoca, oyunculuğunda üç farklı takımla kaldırdığı kupayı bu defa başantrenör olarak almak istiyor.

BU MAÇIN FAVORİSİ YOK

Panathinaikos’un yıldızı Kostas Sloukas ile Fenerbahçe’nin ABD’li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, “Maçta küçük ayrıntılar öne çıkacak” ifadelerini kullandı.