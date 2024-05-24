Kupaya Kartal pençesi! Tam 11'inci kez müzeye gidiyor

Siyah beyazlılar Onuachu’nun klas golüyle geriye düşse de, Ghezzal penaltıdan tabelayı eşitledi. Salih Uçan Kartal’ı öne geçirdi. Pepe takımını umutlandırsa da Al Musrati füzesiyle ‘kupa bizim’ dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ligde hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş ile Trabzonspor’u karşıya karşıya getiren kupa finali nefes kesti. Trabzonspor’un ilk düdükle birlikte başlayan baskısı ve sonrasında gelen golüne Beşiktaş çok iyi reaksiyon gösterdi. Onuachu’nun golü enfesti ama Beşiktaş da golden sonra ilk yarıda topa daha fazla hükmetti, pozisyonlara girdi, yedisi kaleyi bulan 16 şut çekti, 244’ü isabetli 274 pas yaptı ve atak çeşitliliği gösterdi. Penaltı golüyle soyunma odasına eşitlikle girildi.

DİREKLER KONUŞTU

Beşiktaş’ın ilk yarıdaki rakamsal üstünlüklerinde Abdullah Avcı’nın golden sonra takımını geriye fazla çekmesinin payı büyüktü. Tecrübeli çalıştırıcı artan baskı karşısında rakibini geride az adamla yakalama fırsatını kullanmayı denemedi. İkinci yarının başlamasıyla kaldığı yerden devam eden Beşiktaş, hazırlanışı açısından harika bir golle öne geçti. Ardından direkler konuşmaya başladı. Trabzonspor’un 61’de golü bulmasına önce direk ardından kaleci Mert engel olBeşik

İNANILMAZ SON

Hemen ardından Ghezzal’ın şutu, sonrasında Visca’nın vuruşu üst direkte patladı. Trezeguet ve Pepe’nin girmesiyle Trabzonspor üzerindeki panik havasını attı ve daha kontrollü baskı yapmaya başladı. Aboubakar 77’de farkı ikiye çıkarma şansını tepti. “Kupa Beşiktaş’a geliyor” derken Pepe 89’da skoru dengeledi. Bu defa “Maç uzatmalara” gidiyor denirken Al Musrati sahneye çıktı. İki derbide takımını yakan Libyalı, 90+4’te kupayı Beşiktaş’a getiren golü attı.

"TARAFTARIMIZA HEDİYEMİZDİR"

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular sezonun psikolojik yükünü üzerlerinden attı. Gedson Fernandes, “İyi bir sezon geçiremedik ama bugün Beşiktaş ailesi için elimizden geleni yaptık. Kupayı kazandık. Daha önce üzdüğümüz taraftar artık mutlu. Kupa onlara hediyemizdir” derken Ghezzal, “Bu kupayı çok hak ettik. Hiçbir zaman bırakmadık! Beşiktaşlılar bundan zevk alın, kutlayın” ifadelerini kullandı.

AVCI: BEŞİKTAŞ OYUNU ALDI!

Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, “20. dakikadan sonra Beşiktaş oyunu aldı ya da biz verdik. Rakibe uzak kaldık, oynamalarına izin verdik. Festival havasında geçti. Örnek bir kupa finali oldu. Sürdürülebilir ve yarışabilir bir Trabzonspor için çalışıyoruz” diye konuştu.