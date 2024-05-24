Sinemada bu hafta | 'Mad Max' bu defa tatmin etmiyor! Çorak topraklarda kasvetli rüzgârlar

79 yaşındaki yönetmen George Miller, “Furi-osa: Bir Mad Max Des-tanı” filminde kasvetli bir atmosfer meydana getiriyor. Eser, birçok tarafıyla serisinin oluşturduğu beklentinin altında kalıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yönetmen George Miller, ilkini 1979’da meydana getirdiği üç filmlik “Mad Max” serisinde, distopya sinemasına büyük katkıda bulunmuş, Mel Gibson’ı da bir yıldız olarak ortaya çıkarmıştı. Malum yönetmen, efsane seriyi “Mad Max: Fury Road” adlı aykırı filmle 2015’te tekrar canlandırdı. Görselliğiyle çığır açıcı olan eser, “zamanın ruhuna” uyarak feminizm dozu yüksek bir şekilde karşımıza geldi.

79 yaşındaki yönetmen, şimdi ahir ömründe serisine yeni bir halka daha ilave etti. “Furiosa: Bir Mad Max Destanı” adlı bu filmde, güçlü kadın karakteri Furiosa’nın kökenlerinin ortaya konulduğu, “ön bölüm” mahiyetinde bir kaçırılma ve intikam hikâyesi işleniyor. Eserde Anya Taylor-Joy, Furiosa karakterinin genç bir versiyonunu canlandırıyor. Ona Chris Hemsworth, Tom Burke, Alyla Browne gibi isimler refakat ediyor.

DÜNYANIN HÂL-İ PÜRMELALİ

Eserde dünyanın hâli harap; sular çekilmiş, insan ömrü yarıya inmiş, petrol var ama gıda için kavga verilmekte. Ancak çorak toprakların arasında cennet gibi bir bolluk diyarı da var. Pek az kişinin bildiği bu yerde hâlâ sular akmakta, meyveler bitmekte. İşte orada ailesiyle birlikte yaşayan küçük Furiosa, bir gün evinden uzaklaşınca “motorlu adamlar” tarafından esir alınıyor ve savaş lordu Dementus’a teslim ediliyor. Ancak kızacağız sonrasında bir anlaşma için Ölümsüz Joe’ya takdim ediliyor. Onun kalesinde sessizce yaşamaya başlayan Furiosa, yeri hakkında sır vermediği evine dönmenin hayalini kurarak yıllarını geçiriyor ve bir “savaşçı” olarak intikam anını gözlüyor…

O ESKİ HÂLİNDEN ESER YOK ŞİMDİ…

Mad Max dokuz sene önce yeniden vizyona girdiğinde başta görselliği ve anlatımıyla çığır açıcı görünüyordu. Şimdiki zamanda ise durum farklı!

Daha kasvetli kılınmaya çalışılan beş kısımlık bir eser var karşımızda.

Ancak bu atmosfere rağmen seyirciyi yine çölde geçen hareketli sahneler bekliyor. Mesela devasa bir kamyonun merkezinde olduğu uzun aksiyon sahnesi, dikkat çekici.

Öte yandan çöl renklerinin paletleriyle ihtişamlı sayılabilecek bir görsellik meydana getiriliyor. “Mübalağalı” efektlere yaslanılan anlarda ise bu sinematografi bozuluyor.

CAN SIKAN AKSİYON

Filmin esas hayal kırıklığı ise zaman zaman boğulan, yavan taraflarıyla tatmin etmeyen ve “garip” kötü adamlarla dolu hikâyesi... İki buçuk saatlik filmde sekanslar da can sıkacak derecede uzatılınca, en aksiyonluları bile seyirciyi kendine bağlamaktan uzak kalabiliyor.

Esir alındıktan sonra bir kimlik inşa eden Furiosa karakteri üzerinden feminizmin klişelerinin serpiştirildiği eserde, yönetmenin âdeta “takıntı” hâline getirdiği konular üzerinden aykırı inanç göndermeleri de var. (Bu noktada Miller’ın bir önceki fecaat filmi “Üç Bin Yıllık Bekleyiş” akla geliyor)

Hasılı “Furiosa: Bir Mad Max Destanı” serinin hayranlarının sinemada görmek isteyeceği, büyük bütçeli bir yapım. Ancak artık ne görselliği ne de hikâyesiyle bende serinin yükselttiği beklentileri karşılamadı. Yani çorak topraklarda gül yetişmedi!

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