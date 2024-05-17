Sinemada bu hafta | Ergen intikamı! Becky geri döndü

Sinemada bu hafta Neonazi saldırısında ailesini kaybeden genç bir kızın intikam serüvenini anlatan "Becky'nin Gazabı” var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Matt Angel ve Suzanne Coote'nin yönetmenliğini yaptığı “Becky'nin Gazabı” Neonazi saldırısında ailesini kaybeden genç bir kızın giriştiği fantastik intikam serüvenini merkezine alan serisinin ikinci filmi... Eserdeki Becky karakterini genç oyuncu Lulu Wilson canlandırırken Seann William Scott, Denise Burse, Jill Larson ve Michael Sirow gibi isimler ona refakat ediyor.

ÖFKE DOLU BECKY

“Becky” adlı 2020 yapımı ilk filmde ailesi katledildikten sonra kanlı işlere girişen Becky, yine öfke dolu. Artık 16 yaşına gelen kız, uzun zaman birçok koruyucu ailede kalıp ortalığı karıştırdıktan sonra köpeği Diego ile kendisi gibi yalnız olan Elena'nın evine sığınmış ve bir restoranda garsonluk yapmaktadır.

Zaten bela arayan serseri kız, bir gün mekâna gelen “Asil Adamlar” adlı Neonazi grubuna mensup kişilerle takışır ve sonrasında hırpalanıp köpeği kaçırılır. Dostunu geri almaya karar veren Becky, bu uğurda ortalığı kan gölüne çevirecek bir plan yapar. Kırmızı tulum giyer, güneş gözlüğü takar ve Nazilere ölüm diye yola çıkar…

GAYRİ CİDDİ NEONAZİLER

Filmde Becky üzerinden arsız bir ergen karakter meydana getiriliyor ve her şeye alaycı bir şekilde yaklaşılıyor. Hollywood’un majör kötüleri Naziler de gayri ciddi bir şekilde karşımıza çıkarılıyor ve -garip şekilde- dinî inançları vurgulanarak tasvir ediliyorlar.

Evet, bir kedi fare oyununun işlendiği, süratli yapım yapım zaman zaman eğlenceli anlar vadediyor. Ancak garip ton değişimleriyle hikâye dağınıklaşıyor, tesir gücünü kaybediyor.

Kopan kafalar, yüze saplanan oklar, fışkıran kanlar… Feminist saiklerle şiddetin olanca çıplaklığıyla sergilendiği eser, mide bulandırıcı da olabiliyor. Filmin dili de öyle…

Hasılı bütün şiddet bir yere varmıyor ve vasat altı bir film seyretmek mecburiyetinde kalıyoruz.

YABANCI 'YURT'U

Nehir Tuna’nın çok tartışılan ilk filmi “Yurt” vizyonda… 28 Şubat zamanında dinî bir yurtta kalmaya başlayan Ahmet adlı 15 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını merkezine alan eserde; Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan ve Tansu Biçer rol alıyor. Yönetmen, post modern darbeye gidilen günlerde Türkiye’deki kaotik durumu iki cepheden anlatma gibi bir iddiayla yola çıkıyor görünüyor.

Siyah beyaz başlayıp renklenen sinematografi, filmi tesirli kılarken genç oyunculuklar da bu duruma eşlik ediyor.

Ancak filmde dikenli tellerle çevrili, Hollywood korkularındakilere benzer -neredeyse gotik- bir yurt atmosferi meydana getiriliyor. Böyle bir mekân ile resmî okul arasında sözüm ona bir çocuğun sıkışma hikâyesi ele alınıyor. Bir tarafta neredeyse tamamı tek yönlü ve karikatürize karakterle ajitatif bir tablo çizilirken kamudaki ideolojik ve militarist tahakküm yeterince cesur olmayan sekanslarla “geçiştiriliyor”!

Böylece eser, tesirli bir devir tasviri yapma konusunda başarılı olamıyor. Dahası 28 Şubat günlerinden miras argümanlar ve realizmden uzak “yabancı” bir bakış, esere nüfuz etmiş görünüyor. “Yurt”un sonunda vardığı yer ise hikâyenin değil, film fonlarının götürdüğü bir nokta oluyor…

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Hayalî Arkadaşlar"

● "Birader"

● "Eclipse"

● "Ziyaretçiler: Bölüm 1"

● "Üç Silahşörler: D'Artagnan"

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