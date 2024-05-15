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Cannes'da Türk sineması standı kuruldu! Festival kırmızı halı şovuyla başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cannes&#039;da Türk sineması standı kuruldu! Festival kırmızı halı şovuyla başladı

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

77. Cannes Film Festivali başladı. 22 filmin yarışacağı festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının organizasyonuyla Türk sineması tanıtılıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalde, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmak ve Türk sinemasının marka değerini vurgulamak için Türkiye standı kuruldu.

Filmlerden örneklerle Türk sinemasının zenginliği, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılımıyla ziyaretçilere sunulacak.

Türk sineması standı kuruldu! Cannes jürinin kırmızı halı şovuyla başladı - 1. Resim

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan destekler anlatılarak, doğal plato özelliği sayesinde önemli film çekim merkezlerinden biri olan Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücü vurgulanacak.

Türk sineması standı kuruldu! Cannes jürinin kırmızı halı şovuyla başladı - 2. Resim

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilecek bu adımla Türk sinemasının küresel arenadaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türk sineması standı kuruldu! Cannes jürinin kırmızı halı şovuyla başladı - 3. Resim

Cannes'daki Türkiye standında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de festivalin dünya sinemasının önemli bir vitrini olarak, Türk sinemasının uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek için mükemmel bir platform sunduğu değerlendirmesini yaptı.

Festivalde, Türkiye'nin sinema endüstrisi ve film yapımcılığı hakkında bilgi vermek için özel bir etkinlik de düzenlenecek.

ALTIN PALMİYE ADAYLARI

  1. Agathe Riedinger - Wild Diamond
  2. Ali Abbasi - The Apprentice (Donald Trump biyografisi)
  3. Andrea Arnold - Bird
  4. Christophe Honoré - Marcello Mio
  5. Coralie Fargeat - The Substance
  6. David Cronenberg - The Shrouds
  7. Emanuel Parvu - Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde
  8. Francis Ford Coppola - Megalopolis
  9. Gilles Lellouche - Beating Hearts
  10. Jacques Audiard - Emilia Perez
  11. Jia Zhang-Ke - Caught by the Tides
  12. Karim Aïnouz - Motel Destino
  13. Kirill Sinyor - Limonov: Kirill Serebrennikov'dan The Ballad
  14. Magnus von Horn - The Girl With the Needle
  15. Michel Hazanavicius - The Most Precious of Cargoes
  16. Miguel Gomes - Grand Tour
  17. Mohammad Rasoulof - The Seed of the Sacred Fig.
  18. Paolo Sorrentino - Parthenope
  19. Paul Schrader - Oh, Canada
  20. Payal Kapadia - All We Imagine as Light
  21. Sean Baker - Anora
  22. Yorgos Lanthimos - Kinds of Kindness

Altın Palmiye'nin sahibi 25 Mayıs'ta festivalin kapanış töreninde açıklanacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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