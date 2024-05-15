Cannes'da Türk sineması standı kuruldu! Festival kırmızı halı şovuyla başladı

Cannes’da gerilim! Yeni bir “#METOO” mu geliyor?

Cannes’da gerilim! Yeni bir “#METOO” mu geliyor?

77. Cannes Film Festivali başladı. 22 filmin yarışacağı festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının organizasyonuyla Türk sineması tanıtılıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalde, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmak ve Türk sinemasının marka değerini vurgulamak için Türkiye standı kuruldu.

Filmlerden örneklerle Türk sinemasının zenginliği, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılımıyla ziyaretçilere sunulacak.

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan destekler anlatılarak, doğal plato özelliği sayesinde önemli film çekim merkezlerinden biri olan Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücü vurgulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilecek bu adımla Türk sinemasının küresel arenadaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cannes'daki Türkiye standında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de festivalin dünya sinemasının önemli bir vitrini olarak, Türk sinemasının uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek için mükemmel bir platform sunduğu değerlendirmesini yaptı.

Festivalde, Türkiye'nin sinema endüstrisi ve film yapımcılığı hakkında bilgi vermek için özel bir etkinlik de düzenlenecek.

ALTIN PALMİYE ADAYLARI

Agathe Riedinger - Wild Diamond Ali Abbasi - The Apprentice (Donald Trump biyografisi) Andrea Arnold - Bird Christophe Honoré - Marcello Mio Coralie Fargeat - The Substance David Cronenberg - The Shrouds Emanuel Parvu - Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde Francis Ford Coppola - Megalopolis Gilles Lellouche - Beating Hearts Jacques Audiard - Emilia Perez Jia Zhang-Ke - Caught by the Tides Karim Aïnouz - Motel Destino Kirill Sinyor - Limonov: Kirill Serebrennikov'dan The Ballad Magnus von Horn - The Girl With the Needle Michel Hazanavicius - The Most Precious of Cargoes Miguel Gomes - Grand Tour Mohammad Rasoulof - The Seed of the Sacred Fig. Paolo Sorrentino - Parthenope Paul Schrader - Oh, Canada Payal Kapadia - All We Imagine as Light Sean Baker - Anora Yorgos Lanthimos - Kinds of Kindness

Altın Palmiye'nin sahibi 25 Mayıs'ta festivalin kapanış töreninde açıklanacak.