Grev çağrısı endişelendiriyor! Cannes Film Festivali 77'inci ödül gecesine hazırlandı

Festivalin açılış töreni Cannes şehrinde Grand Theatre Lumiere sahnesinde başlıyor. Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen festivalin hazırlıkları tamamlandı. 'Ekranların Arkasındaki Yoksulluk' hareketi, festival çalışanları için çağrıda bulundu.

Fransa'da Cannes şehrindeki film festivalinin bu yıl 77.'si düzenleniyor. 22 film, Altın Palmiye için yarışacak.

Grand Theatre Lumiere sahnesi yarın yapılacak festival için hazırlandı.

Açılış öncesi Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez'de jüri üyeleri akşam yemeğinde buluştu. Bu yıl, oyuncu ve yönetmen Greta Gerwig'in jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor. Jüri üyelerinden biri de Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın eşi Ebu Ceylan.

Ayrıca Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı senarist ve yönetmen Nadine Labaki, Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, İspanyol yönetmen, yapımcı ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan aktör Pierfrancesco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ile Fransız aktör Omar Sy yer alıyor.

GREV ÇAĞRISI FESTİVALİ KARIŞTIRABİLİR

Sinema ve festival çalışanlarının grev çağrısının festivali karıştırabileceği belirtiliyor. Ekranların Arkasındaki Yoksulluk (Sous les Ecrans la Deche) hareketi, geçtiğimiz hafta hem festival çalışanlarına hem de diğer sinema çalışanlarına "etkinliği sekteye uğratabilecek" grev çağrısında bulundu.

Kırmızı halısını döşenen festival alanında şimdilik bir problem görülmezken, güvenlik tedbirleri de arttırıldı.

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ALTIN PALMİYE ADAYLARI

Festivalin yarışmasındaki aday filmler ise şöyle:

Agathe Riedinger - Wild Diamond Ali Abbasi - The Apprentice (Donald Trump biyografisi) Andrea Arnold - Bird Christophe Honoré - Marcello Mio Coralie Fargeat - The Substance David Cronenberg - The Shrouds Emanuel Parvu - Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde Francis Ford Coppola - Megalopolis Gilles Lellouche - Beating Hearts Jacques Audiard - Emilia Perez Jia Zhang-Ke - Caught by the Tides Karim Aïnouz - Motel Destino Kirill Sinyor - Limonov: Kirill Serebrennikov'dan The Ballad Magnus von Horn - The Girl With the Needle Michel Hazanavicius - The Most Precious of Cargoes Miguel Gomes - Grand Tour Mohammad Rasoulof - The Seed of the Sacred Fig. Paolo Sorrentino - Parthenope Paul Schrader - Oh, Canada Payal Kapadia - All We Imagine as Light Sean Baker - Anora Yorgos Lanthimos - Kinds of Kindness

Altın Palmiye'nin sahibi 25 Mayıs'ta festivalin kapanış töreninde açıklanacak.