2024 BAFTA TV Ödülleri'nin kazananları belli oldu! Ödüllerini Gazze'de öldürülen gazetecilere adadılar
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında görülen BAFTA Televizyon Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Channel 4 Haber ekibi ödülünü Gazze'ye adadı.
Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Program Rob Beckett ve Romesh Ranganathan'ın sunuculuğuyla gerçekleşti. Gecede dizi ödüllerinin yanı sıra en iyi programlar da ödüllendirildi.
En iyi haber programı dalında "Inside Gaza: Israel and Hamas" ile Channel 4 Haber ekibi ödül aldı.
İşte 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin kazananları...
En İyi Drama Dizisi: Top Boy
En İyi Mini Dizi: The Sixth Commandment - BBC One
Uluslararası Dizi: Class Act
En İyi Kadın Oyuncu: Sarah Lancashire - Happy Valley - BBC One
En İyi Erkek Oyuncu: Timothy Spall - The Sixth Commandment - BBC One
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) : Gbemisola Ikumelo - Black Ops - BBC One
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Mawaan Rizwan - Juice - BBC Three
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen- Succession Sky Atlantic
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jasmine Jobson - Top Boy Netflix
En İyi Eğlence Performansı: Joe Lycett - Late Night Lycett
En İyi Gündem Programı: The Shamima - Begum Story
En İyi Eğlence Programı: Strictly Come Dancing
Reality: Squid Game: The Challenge
Gerçek dizi: Lockerbie
Specialist factual: White Nanny, Black Child
Haber Programı: Channel 4 News: Inside Gaza: Israel and Hamas At War
Güncel Olay: The Shamima Begum Story (This World)
Kısa Form: Mobility
Kaynak: Türkiye Gazetesi