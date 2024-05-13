2024 BAFTA TV Ödülleri'nin kazananları belli oldu! Ödüllerini Gazze'de öldürülen gazetecilere adadılar

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2024 11:14 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 12:01 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında görülen BAFTA Televizyon Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Channel 4 Haber ekibi ödülünü Gazze'ye adadı.