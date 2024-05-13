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Haberler > Kültür - Sanat > 2024 BAFTA TV Ödülleri'nin kazananları belli oldu! Ödüllerini Gazze'de öldürülen gazetecilere adadılar

2024 BAFTA TV Ödülleri'nin kazananları belli oldu! Ödüllerini Gazze'de öldürülen gazetecilere adadılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 BAFTA TV Ödülleri&#039;nin kazananları belli oldu! Ödüllerini Gazze&#039;de öldürülen gazetecilere adadılar

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında görülen BAFTA Televizyon Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Channel 4 Haber ekibi ödülünü Gazze'ye adadı.

Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Program Rob Beckett ve Romesh Ranganathan'ın sunuculuğuyla gerçekleşti. Gecede dizi ödüllerinin yanı sıra en iyi programlar da ödüllendirildi. 

En iyi haber programı dalında "Inside Gaza: Israel and Hamas" ile Channel 4 Haber ekibi ödül aldı.  

İşte 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin kazananları...

2024 BAFTA TV Ödülleri'nin kazananları belli oldu! Ödüllerini Gazze'de öldürülen gazetecilere adadılar - 1. Resim

En İyi Drama Dizisi: Top Boy

En İyi Mini Dizi: The Sixth Commandment - BBC One

Uluslararası Dizi: Class Act 

En İyi Kadın Oyuncu: Sarah Lancashire - Happy Valley - BBC One

En İyi Erkek Oyuncu: Timothy Spall - The Sixth Commandment - BBC One

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) : Gbemisola Ikumelo - Black Ops - BBC One

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Mawaan Rizwan - Juice - BBC Three

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen- Succession Sky Atlantic

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jasmine Jobson - Top Boy Netflix

En İyi Eğlence Performansı: Joe Lycett - Late Night Lycett

En İyi Gündem Programı: The Shamima - Begum Story

En İyi Eğlence Programı: Strictly Come Dancing

Reality:  Squid Game: The Challenge

Gerçek dizi: Lockerbie

Specialist factual: White Nanny, Black Child

Haber Programı: Channel 4 News: Inside Gaza: Israel and Hamas At War

Güncel Olay: The Shamima Begum Story (This World)

Kısa Form: Mobility

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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