2025 BAFTA Ödüllerinin tarihi belli oldu
Düzenleyen: Ali Tüfekçi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri
Britanya Film Akademisi tarafından düzenlenen BAFTA Ödüllerinin 78'incisi için tarih belirlendi.
ABD Oscar Akademi ödülleri dışındaki tartışmasız en büyük film ödülleri olan BAFTA 2025 yılının tarihini açıkladı.
Son takvim düzenlemesine göre, 2 Mart 2025'teki Oscar töreninden iki hafta önce verilecek.
2024 ŞUBAT AYINDA OLMUŞTU
77. BAFTA Ödülleri 18 Şubat'ta sahiplerini bulmuştu. 13 kategoride aday gösterilen ve Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan 'Oppenheimer', Christopher Nolan'a 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandırdı.
Robert Downey Jr. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Cillian Murphy de En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandı.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Kültür - Sanat