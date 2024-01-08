Altın Küre'den sonra sıra BAFTA'da! Uzun listede Oppenheimer ve Barbie yarışıyor

8 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 12:33

İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards / kısaca BAFTA) için 24 kategoride belirlediği uzun liste belli oldu. 3 aşamalı olarak belirlenen film ödüllerinde önce uzun finalist listesi yayınlanıyor, ardından adaylar netleştiriliyor ve 3.turda kazananlar açıklanıyor.

2024 ödüllerin ikinci tura kalan filmlerin ve yeteneklerin uzun listesi için oylamaları bugün başlıyor. Adaylar 18 Ocak'ta BAFTA'nın Londra'daki genel merkezinden canlı yayınla açıklanacak. 18 Şubat'taki üçüncü tur oylamaları da kazananları belirleyecek. Doktor Who'dan tanıdığımız David Tennant'ın sunumuyla gerçekleşecek programda, en iyi film, yönetmen, görüntü yönetmeni, oyuncu, belgesel, İngilizce olmayan film gibi toplamda 24 kategori yer alıyor.

"Oppenheimer", "Barbie" ve "Dolunay Katilleri", 15 kategoride, "Poor Things" 14, "Maestro" 12, "Saltburn" ise 11 kategoride listede öne çıkan filmler arasında. Akademinin oyladığı liste şöyle;

EN İYİ FİLM ADAYLARI

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of The Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

EN İYİ BELGESEL

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

The Deepest Breath

High & Low - John Galliano

Little Richard: I Am Everything

Mad About The Boy: The Noël Coward Story

The Pigeon Tunnel

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

ANİMASYON FİLM

The Boy And The Heron

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Nimona

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Wish

EN İYİ İNGİLİZCE OLMAYAN FİLM

20 Days In Mariupol

Anatomy of a Fall

The Boy And The Heron

The Eight Mountains

Fallen Leaves

Past Lives

Society of the Snow

The Taste of Things

The Teachers' Lounge

The Zone of Interest

EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

Justine Triet

Andrew Haigh

Cord Jefferson

Greta Gerwig

Alexander Payne

Molly Manning Walker

Martin Scorsese

Bradley Cooper

Christopher Nolan

Celine Song

Yorgos Lanthimos

Sofia Coppola

Raine Allen Miller

Emerald Fennel

Charlotte Regan

Jonathan Glazer

EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Andrew Scott - All of Us Strangers

Barry Keoghan - Saltburn

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer

Colman Domingo - Rustin

George MacKay - Femme

Jeffrey Wright - American Fiction

Leonardo DiCaprio - Killers of The Flower Moon

Paul Giamatti - The Holdovers

Teo Yoo - Past Lives

EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Annette Bening

Carey Mulligan

Emma Stone

Fantasia Barrino

Greta Lee

Lily Gladstone

Margot Robbie

Mia McKenna

Sandra Hüller

Vivian Oparah

Toplamda 69 filmin değerlendirildiği ödüllerin üçüncü tur oylamaları 18 Şubat'ta kazananları belirleyecek.