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    Altın Küre'den sonra sıra BAFTA'da! Uzun listede Oppenheimer ve Barbie yarışıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İngiliz Akademisi Film Ödülleri (BAFTA) uzun listesini yayınladı. 18 Ocak'ta adaylar, 18 Şubat'ta kazananlar belli olacak. Oppenheimer ve Barbie öne çıkan filmler arasında. "Dolunay Katilleri", "Poor Things", "Maestro", "Saltburn" öne çıkanlar arasında.

    Altın Küre&#039;den sonra sıra BAFTA&#039;da! Uzun listede Oppenheimer ve Barbie yarışıyor
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards / kısaca BAFTA) için 24 kategoride belirlediği uzun liste belli oldu. 3 aşamalı olarak belirlenen film ödüllerinde önce uzun finalist listesi yayınlanıyor, ardından adaylar netleştiriliyor ve 3.turda kazananlar açıklanıyor.

    2024 ödüllerin ikinci tura kalan filmlerin ve yeteneklerin uzun listesi için oylamaları bugün başlıyor. Adaylar 18 Ocak'ta BAFTA'nın Londra'daki genel merkezinden canlı yayınla açıklanacak. 18 Şubat'taki üçüncü tur oylamaları da kazananları belirleyecek. Doktor Who'dan tanıdığımız David Tennant'ın sunumuyla gerçekleşecek programda, en iyi film, yönetmen, görüntü yönetmeni, oyuncu, belgesel, İngilizce olmayan film gibi toplamda 24 kategori yer alıyor.

    "Oppenheimer", "Barbie" ve "Dolunay Katilleri", 15 kategoride, "Poor Things" 14, "Maestro" 12, "Saltburn" ise 11 kategoride listede öne çıkan filmler arasında. Akademinin oyladığı liste şöyle;

    EN İYİ FİLM ADAYLARI

    • All of Us Strangers
    • Anatomy of a Fall
    • Barbie
    • The Holdovers
    • Killers of The Flower Moon
    • Maestro
    • Oppenheimer
    • Past Lives
    • Poor Things
    • The Zone of Interest

    EN İYİ BELGESEL

    • 20 Days In Mariupol
    • American Symphony
    • Beyond Utopia
    • The Deepest Breath
    • High & Low - John Galliano
    • Little Richard: I Am Everything
    • Mad About The Boy: The Noël Coward Story
    • The Pigeon Tunnel
    • Still: A Michael J. Fox Movie
    • Wham!

    ANİMASYON FİLM

    • The Boy And The Heron
    • Chicken Run: Dawn of the Nugget
    • Elemental
    • Nimona
    • Spider-Man: Across the Spider-Verse
    • The Super Mario Bros. Movie
    • Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
    • Wish

    EN İYİ İNGİLİZCE OLMAYAN FİLM

    • 20 Days In Mariupol
    • Anatomy of a Fall
    • The Boy And The Heron
    • The Eight Mountains
    • Fallen Leaves
    • Past Lives
    • Society of the Snow
    • The Taste of Things
    • The Teachers' Lounge
    • The Zone of Interest

    EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

    • Justine Triet
    • Andrew Haigh
    • Cord Jefferson
    • Greta Gerwig
    • Alexander Payne
    • Molly Manning Walker
    • Martin Scorsese
    • Bradley Cooper
    • Christopher Nolan
    • Celine Song
    • Yorgos Lanthimos
    • Sofia Coppola
    • Raine Allen Miller
    • Emerald Fennel
    • Charlotte Regan
    • Jonathan Glazer

     

    EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

    • Andrew Scott - All of Us Strangers
    • Barry Keoghan - Saltburn
    • Bradley Cooper - Maestro
    • Cillian Murphy - Oppenheimer
    • Colman Domingo - Rustin
    • George MacKay - Femme
    • Jeffrey Wright - American Fiction
    • Leonardo DiCaprio - Killers of The Flower Moon
    • Paul Giamatti - The Holdovers
    • Teo Yoo - Past Lives

    EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

    • Annette Bening
    • Carey Mulligan
    • Emma Stone
    • Fantasia Barrino
    • Greta Lee
    • Lily Gladstone
    • Margot Robbie
    • Mia McKenna
    • Sandra Hüller
    • Vivian Oparah

    Toplamda 69 filmin değerlendirildiği ödüllerin üçüncü tur oylamaları 18 Şubat'ta kazananları belirleyecek. 

    Haberler > Kültür - Sanat > Altın Küre'den sonra sıra BAFTA'da! Uzun listede Oppenheimer ve Barbie yarışıyor
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