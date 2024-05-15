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Cannes’da gerilim! Yeni bir “#METOO” mu geliyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cannes’da gerilim! Yeni bir “#METOO” mu geliyor?

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cannes Film Festivali esnasında cinsel istismar iddialarının ortaya atılması bekleniyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyanın en popüler sinema faaliyetlerinden olan Cannes Film Festivali, geçen sene olduğu gibi yine gerilimli bir atmosferde kapılarını açtı…

Fransa’nın Cannes şehrinde bu sene 77. defa yapılan ve jürisinde Türk senarist Ebru Ceylan’ın da yer aldığı festival, dün gece Quentin Dupieux’nün “İkinci Perde” adlı filmiyle başladı. Ancak 22 filmin “Altın Palmiye” için yarışacağı Cannes’a; ifşa söylentileri, grev beklentileri ve protesto gerilimi hâkim. 

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI

Fransız basınında çıkan haberlere göre; festival esnasında Fransız film endüstrisinden birçok erkek oyuncu, yönetmen ve yapımcı hakkında cinsel istismar iddiasının ortaya atılması bekleniyor. Hollywood’daki #MeToo’ya benzer iddialarla suçlanacak kişiler arasında 10 sinemacının olduğunu söyleniyor. Bu sebeple bazı adayların festivalde çekilmesi gündeme gelebilir. Bu durumla mücadele etmek için festival komitesinin bir kriz yönetim ekibi tuttuğu da iddia ediliyor. 
Bunun yanında dünyadaki birçok sanat faaliyetinde olduğu gibi festival esnasında da İsrail bombardımanı altındaki Gazze’de yaşanan insanı drama dikkat çekmek için bir dizi protestonun yapılması bekleniyor. Cannes işçilerinden meydana gelen bir grup ise geçen sene olduğu gibi yine grev çağrısında bulunuyor. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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