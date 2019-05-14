Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'a, 2016-2017 sezonunda Akhisarspor'dan transfer olan Hugo Rodallega, futbol yaşantısının en gollü dönemini bordo-mavili forma altında yaşıyor. Golcü oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı 14 golle takımın en golcü ismi oldu.

Deplasmanda en çok golü Rodallega attı

Kolombiyalı oyuncu, söz konusu gollerin 9'nu iç sahada atarken, 5 golü ise deplasmanda oynadığı maçlarda kaydetti. Hugo Rodallega, bordo-mavililerin dış sahada oynadığı maçlarda en çok golünü atan isim olurken, Nwakaeme 4, Sosa, Abdulkadir Parmak ve Novak 2, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Ekuban ve Amiri ise 1'er gol kaydeden isimler oldu.

Beşiktaş'ı boş geçmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, Beşiktaş karşısındaki en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega olacak. Bordo-mavili forma altında Beşiktaş karşısında forma giydiği 4 maçın 3'ünde gol atma başarası gösteren başarılı oyuncunun, Süper Lig'de ise siyah-beyazlı takıma karşı toplamda 6 golü bulunuyor. Rodallega, 23 Nisan 2016'da Akhisarspor forması giydiği dönemde Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının attığı 3 gole de adını yazdırmıştı. Kolombiyalı, 18 Mayıs'ta Trabzon'da oynanacak olan maçta da siya-beyazlı ağaları sarsmak istiyor.