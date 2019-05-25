Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonluk ve Devler Ligi umutlarını geçen hafta kaybeden Beşiktaş, ligi üçüncü bitirmek adına çıktığı ligin son maçında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Şenol Güneş’in de siyah-beyazlılardaki son maçına taraftarın ilgisi yoktu. Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin kişi takip ederken maçın yıldızı Güven Yalçın gol perdesini 10. dakikada açtı. Kasımpaşa bu gole iki dakika sonra Hajradinovic ile cevap verdi. Rize’den gelen haberler Beşiktaş için iyi değildi. Beraberlik hâlinde ligi dördüncü bitirme tehlikesiyle karşı karşıya olan siyah-beyazlılar maça yeniden asılmaya başladı. Güven Yalçın ilk yarının son iki dakikasında yeniden sahneye çıktı ve attığı iki golle hat-trick yaparak takımının soyunma odasına 3-1 önde girmesini sağladı.

Quaresma sinirlendi

Quaresma 55. dakikada yerini Lens’e bırakırken kimseyle tokalaşmadan direkt olarak soyunma odasına gitti. Kasımpaşa 67’de Koita ile farkı ikiye indirdi: 3-2. Güneş 80’de Kagawa’nın yerine Oğuzhan Özyakup’u sahaya sürdü. Lens 90. dakika kırmızı kart görürken, heyecan dolu geçen son anlarda skor değişmedi ve Beşiktaş maçı 3-2 kazanarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Hat-trick Güven’in işi

Kara Kartal’ın genç yıldızı Güven Yalçın, dün Burak Yılmaz’ın boşluğunu bol gol atarak doldurdu. Süper Lig’de 28. haftada Beşiktaş’ın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 7-2 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan girerek üç gol atan Güven, dün de ilk 45 dakikada fileleri üç defa sarsarak hat-trick yaptı. Genç yıldız maç sonunda, “Umarım seneye daha güzel olur. Şenol Hoca’yı özleyeceğiz ama inşallah millî takımda çok görüşürüz” dedi.

Yolun açık olsun!

Vodafone Park’ta dün çok duygusal anlar yaşandı. Beşiktaş’ta görevini noktalayan Şenol Güneş’e maçtan önce plaket verildi. Karşılaşmanın ardından Vodafone Park’ta “Güle güle sana, yolun açık olsun” şarkısı çalındı. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar Şenol Güneş lehine tezahüratlarda bulunarak tecrübeli hocayı uğurladı. Şenol Güneş, üçlü çektirdikten sonra taraftarlarla vedalaştı. Siyah-beyazlı futbolcular, Şenol Güneş’i omuzlarına alırken tecrübeli teknik adam oyuncularıyla tek tek kucaklaştı.

SON MAÇTA KESİK

Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında geçen haftaya göre 3 değişiklik yaptı. Trabzonspor mücadelesinde ilk 11’de görev yapan Burak Yılmaz, Adriano Correia ve Gary Medel, sezonun son maçının kadrosunda yer almadı. Kasımpaşa karşılaşmasında Larin, Necip Uysal ve Kagawa ilk 11’de şans buldu.

284 GÜN SONRA 11’DE

Kasımpaşa maçında ilk 11’de yer alan Larin, 284 gün sonra bu şansı bir kez daha yakaladı. Sezon başında özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde performansıyla hayal kırıklığı yaşatan ve Süper Lig mücadelesinde fazla görev alamayan Larin, ilk 11’de ilk ve son kez 12 Ağustos 2018’deki Akhisarspor maçında oynamıştı.

SERGEN’E DESTEK

Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar, takımın yeni teknik direktörü olması muhtemel isimlerden Abdullah Avcı’yı protesto etti. Taraftarlar, Avcı aleyhine sloganlar atarken, takımın başında görmek istedikleri Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.