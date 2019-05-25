Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, son hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-3 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım sezonu, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 69 puanla zirvede tamamladı.

Galatasaray, üç puanlı sistemde 18 ekiple mücadele edilen ligde en az puanla şampiyonluk yaşayan takım olarak kayıtlara geçti.

Bu sistemde daha önce en az puanla şampiyonluk kazanan takım, 2006-2007 sezonunda 70 puan toplayan Fenerbahçe olmuştu.