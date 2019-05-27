Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milliler, 11 günlük kamp süresince 30 Mayıs'ta Yunanistan ve 2 Haziran'da Özbekistan ile birer özel maç oynayacak. Aday kadroya davet edilen futbolcular, bugün saat 14.00'te Belek bölgesindeki bir otelde toplanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu tesiste düzenleyeceği basın toplantısı da aynı saatte başlayacak. Ay-yıldızlılar, kamptaki ilk çalışmasını ise saat 18.30'da gerçekleştirecek.