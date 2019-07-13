Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgar stoper Ivan Ivanov'un alacakları nedeniyle kulübü şikayet ettiği ve FIFA'nın oyuncuları haklı bularak İzmir ekibine transfer yasağı getirdiği ortaya çıktı.

Yönetim geçen sezon devre arasında Eugenio ve Ivanov'la yollarını ayırma kararı almış, iki futbolcu da sözleşmelerini tek taraflı feshederek İzmir'den ayrılmıştı. İki yabancı futbolcusuyla anlaşmadan yollarını ayıran Altay yönetimi, yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için Ivanov ve Pedro'ya yaklaşık 1 milyon TL ödeme yapmak zorunda.



İLK PROVA DENİZLİSPOR'LA

Diğer taraftan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altay, Afyonkarahisar kampındaki ilk özel maçını 18 Temmuz'da Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor'la oynayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 25 Temmuz'da Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Altay'ın kamptaki üçüncü hazırlık maçını 31 Temmuz'da oynamayı planladığı öğrenilirken, yönetim bu tarihte karşılaşmak üzere rakip arayışına girdi.