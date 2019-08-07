Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer ne kadar gurur duysa azdır. Yusuf Yazıcı, kulüp ve Türk futbol tarihine geçecek bir işe imza attı. Lille ile beş yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncunun durumu aslında Türk futbolu için “reçete” özelliğindeydi. Sıfır maliyetle başlayan ve bölgenin çocuğu olan Yazıcı’nın Fransa’ya uzanan hikayesinde çok şey vardı. Ancak sonuç olarak bakıldığında kazanımları çok ama çok fazlaydı. Süreci çok iyi yöneten kasası boş olmasına rağmen “tok satıcı” rolünden asla ödün vermeyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, ayrılık için üzgün ama diğer bakımdan haklı olarak gurur dolu. Peki Trabzonspor bu işten ne kazandı? İşte detaylar...

3,5 milyonluk oyuncu

KAP bilgilendirmesine göre; Trabzonspor bonservis bedeli olarak 16,5 milyon avro alacak. Artı bonuslar da var. Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması hâlinde Lille Kulübü, bordo-mavililere 1 milyon avro daha ödeyecek. Yusuf Yazıcı’nın Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hâllerinde, net transfer gelirinin yüzde 20’si Karadeniz ekibine verilecek. Sadece bununla da sınırlı değil. Lille’in kadrosunda olan Portekizli savunma oyuncusu Edgar Miguel Ié (Piyasa değeri 3,5 milyon avro) bedelsiz olarak Trabzonspor’a verilecek. Ayrıca Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı’nın performansına göre marka değeri ve reklamı ise cabası...

Örnek olmak istiyorum

Fransa ekibi Lille ile sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı, vedasını sosyal medya hesabındaki mesajla yaptı. İşte millî oyuncunun kaleminden ayrılık:

Evimde, köyümde, mahallemde her anımda, her sohbetimde yeri olan Trabzonspor’un taraftarlar için, bizim için ne anlama geldiğini biliyorum. Erdoğdu’daki evimizden Trabzon’a doğru baktığımda hep Avni Aker Stadyumu’nda oynamayı, Trabzonspor forması giymeyi hayal ederdim ve hayallerime kavuştum. Şimdi tribünlerinde sevindiğim, altyapısından yetiştiğim, kaptanlık pazubendini taktığım kulübümün, Trabzonspor forması hayali kuran küçük kardeşlerimizin bana yeni bir görev verdiğini düşünüyorum. Kulübümü, şehrimi Avrupa’da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon’da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa’da mücadele edebileceğini göstermek, Boztepe’de, Erdoğdu’da, Faroz’da, Çaykara’da, Yavuz Selim Stadı’nda ya da başka bir sahada top oynayan Trabzonlu çocuklara yapabileceklerine inanmaları için emsal olmak istiyorum.

SAĞIROĞLU AÇIKLADI

Trabzonspor, bir süredir transferi için çabaladığı Daniel Sturridge'den beklediği haberi alamadı. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, "Sturridge bize 'hayır' dedi. Türkiye'de hiç oynamadığını, Trabzon'u tanımadığını söyledi ve çekincelerini belirtti" açıklamasını yaptı.