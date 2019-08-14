Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kalbi bu gece İstanbul’da atacak. Geçen sezon Avrupa’nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçına, Vodafone Park’ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa’yı kazanmak için mücadele edecek. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabaka beIN Sport Haber’den naklen yayınlanacak. İki İngiliz devi 44.sü düzenlenen UEFA Süper Kupa’yı havaya kaldırmak için kozlarını paylaşacak. İngiltere derbisine sahne olacak dev maç sebebiyle bütün gözler İstanbul’da olacak.



> 2005 hatırası

İlk defa 1973’te düzenlenen ve 1998’den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa’da, 8. defa aynı ülkeden takımlar karşı karşıya gelecek. Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupa, 2005’ten bu yana ilk defa İngiltere’ye gidecek. Liverpool bu kupayı 2005’te CSKA Moskova’yı yenerek kazanmayı başarmıştı. Kırmızılar, aynı yıl İstanbul Olimpiyat Stadı’nda oynanan unutulmaz karşılaşmada Milan karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen penaltı atışlarıyla Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine taşımıştı. İki takım Devler Ligi’nde daha önce 10 defa karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünü Chelsea, ikisini Liverpool kazandı.



Vodafone Park finale hazır

Dünyanın en iyi statları arasında gösterilen Vodafone Park, UEFA Süper Kupa finaline hazır. Stattaki 50 bin ziyaretçinin mobil bağlantı ihtiyacı karşılanabiliyor. Yüksek hızda ve kesintisiz internet bağlantısı için 380 anten ve 620 Wi-Fi noktası kullanılan statta, 4.5G bağlantısı için toplamda 250 ayrı noktadan kapsama sağlanıyor.



2000 yılının şampiyonu Aslan

Galatasaray, Monaco’da 25 Ağustos 2000’de yapılan maçta İspanyol devi R. Madrid’i normal süresi 1-1 biten maçta Mario Jardel’in “altın golü” ile 2-1 yenip en büyük kupayı kazanma başarısı gösterdi.