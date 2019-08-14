Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok Türk kulübü gibi finansal anlamda ciddi zorluklar yaşayan Galatasaray son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılarak nefes almıştı. Fanatik'in haberine göre Cim Bom bu sene de büyük bir meblağı kasasına koymayı garantiledi. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye payının yüzde 90'ını eline geçirdi. Aynı senaryo geçen sene de yaşanmış ve Galatasaray kasasına 8,5 milyon euro koymuştu. Bu para bu sezon biraz daha artacak.

EKSTRADAN 3 MİLYON EURO DAHA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'ın katsayı sıralamasında üzerinde bulunan Dinamo Kiev, Basel ve Porto elendi. Krasnodar'ın Porto'yu, Club Brugge'ün Dinamo Kiev'i, LASK Linz'in de Basel'i elemesinin ardından, Sarı Kırmızılı takım elde edeceği gelire 3 milyon 324 bin euro ekledi. Galatasaray'ın üzerinde olan PSV'yi de elenen Basel kupa dışına itmişti.

1 GALİBİYET 2 MİLYON 700 BİN EURO

Devler Ligi'nde gruplara kalan 32 takıma 15 milyon 250 bin euro dağıtılıyor. Ayrıca takımlara galibiyet için 2 milyon 700 bin euro, beraberlik için ise 900 bin euro ödeme yapılıyor.