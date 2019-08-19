Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaraylılar önceki gece büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sarı-kırmızılı takım için önemli bir isim olan yardımcı antrenör Hasan Şaş "Galatasaray'ıma, Hoca’ma (-ki adam gibi adam), Levent Kardeş’ime, Ümit Kardeş’ime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın" ifadelerini kullanarak görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Camia bu haberle çalkalanırken, istifanın sebebi bir müddet anlaşılamadı. İstifaya giden yol ve sonraki süreç şöyle gelişti:



> Terim'in haberi yoktu

Galatasaray'ın Denizli deplasmanında karşılaşmayı tribünde takip eden Hasan Şaş, Necati Ateş ile birlikte kendilerine hakaret edilmeleri üzerine güvenliği göreve çağırmış sonrasında da tartışma yaşamıştı. Şaş ve Ateş'e küfreden şahsa önce müdahale edilmiş, sonra Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in devreye girmesiyle şahıs serbest bırakılmıştı. Bu yaşananların ardından hedef tahtasına Hasan Şaş koyuldu. O sırada Denizli'de olan Galatasaraylı yöneticiler, Hasan Şaş'a yapılanlara hiçbir şekilde tepki göstermedi, açıklama yapmadı. Olayın içeriği bilinmeden Hasan Şaş'a eleştiriler devam etti.



> Devreye girdiler

Önceki akşam Hasan Şaş "Hepiniz Allah'ın adaletiyle ezileceksiniz" mesajını paylaşıp sonrasında da istifa mesajını yazdı. Ve bu sırada teknik direktör Fatih Terim'in, Hasan Şaş'ın kararından haberi yoktu. Yöneticiler, iknaya çalışsa da Şaş'ın kırgınlığı ilk etapta geçmedi. Fatih Terim, dün yardımcısıyla görüştü ve bu kararını kabul etmediğini söyledi. Terim Şaş'a "Yarın (bugün) antrenman var ve sen o idmanda olacaksın" dedi. Yönetim de Şaş'ın yalnız olmadığını ve Galatasaray kulübünün de bu konuda antrenörünün yanında olduğunu göstermek adına, Denizli’de küfreden kişiler hakkında hukuki yollara başvuracak.



ŞAŞ’TAN GERİ DÖNÜŞ MESAJI:

Daha çok çalışacağım

Hasan Şaş geri dönüşünü yine sosyal medyadan duyurdu: Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki, hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim, hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.



CEZASI BİTİYOR

Terim’den ikaz toplantısı

Denizlispor maçıyla birlikte geçtiğimiz sezondan kalan cezasını tamamlayan teknik direktör Fatih Terim, bu hafta Türk Telekom’daki Konyaspor karşılaşmasında takımın başındaki yerini alacak. Terim bugünkü oyuncularıyla antrenman öncesi uyarılarla dolu detaylı bir konuşma yapacak.



10'U RAHATLATACAK

Nzonzi bekleniyor

Fernando’nun gidişiyle orta alanda oluşan boşluk Belhanda’yı da etkiledi. Faslı oyuncu, Denizlispor maçında sürekli koşu gösterip, top istese de arzuladığı pozisyonları bulamadı. Ancak yeni transfer Steven Nzonzi’nin gelmesiyle başarılı oyuncunun daha etkili olacağı öngörülüyor.



ANTALYASPOR İSTİYOR

Ozarnwafor'a talip var

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Galatasaray'ın Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor'a talip oldu. Galatasaray, genç futbolcuyu kiralık verip tecrübe kazanmasını sağlayacak. Akdeniz temsilcisiyle bu hafta masaya oturulacak. Nijeryalı stoperi Kayserispor da istiyordu.