Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş için yeni sezon büyük sıkıntılarla başladı. Hazırlık maçlarındaki kötü skorlar, transferlerin geç katılması ve yaşanan sakatlıklarla sezon öncesi güçlü bir görüntü çizmeyen siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynanan ligin ilk maçında neredeyse sahada yoktu ve 3-0'lık mağlubiyet yaşadı. Alınan ağır mağlubiyetin yanı sıra ortaya konan kötü futbol Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını da net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Karşılaşma sonrasında Başkan Fikret Orman, A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre daha önce "Derin bir kadromuz var. Transfer yapmayabiliriz. Taraftarın gazına gelmeyeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulunan Orman, takımın Sivas deplasmanındaki aciz görüntüsü üzerine fikrini değiştirdi.



> Topal da gündemde

Yöneticilerin en az iki transfer yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerine hak veren Başkan Orman, takviyeler için yönetici Umut Güner'e tam yetki verdi. Yevhen Konoplyanka, Mohamed Elyounoussi, Yannick Bolasie, Khouma Babacar ve Luan Guilherme gibi isimlerle görüşen siyah-beyazlılarda bu hafta içinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Öte yandan Sivasspor maçında pasör orta saha oyuncusu eksikliğinin gözlenmesi üzerine Mehmet Topal isminin de gündeme geldiği öğrenildi. Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yıllık ücretini düşük tutması hâlinde bu transferin gerçekleşme ihtimali de yüksek görünüyor.



Victor Ruiz sınıfı geçti

Kartal sezonu 3-0'lık mağlubiyetle açsa da yeni stoperi Victor Ruiz performansıyla beğeni topladı. Zamanlaması, pozisyon almadaki beceresi ve top kesmedeki başarısıyla dikkat çeken İspanyol oyuncu, Beşiktaş'ta topla en çok buluşan (117) ve yüzde 89,6'lık oranla en fazla pas isabeti sağlayan isim oldu.



SOYUNMA ODASINDA BAĞIRDI

Ljajic'i kızdırdılar!

Sezonun ilk maçında büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta Âdem Ljajic'in maç sonunda küplere bindiği ortaya çıktı. Sivasspor deplasmanında siyah-beyazlıların tek etkili ismi olarak gözüken Boşnak asıllı yıldızın, karşılaşma sonunda soyunma odasına girdiğinde hücumda yalnız bırakıldığı gerekçesiyle bağırdığı ve teknik heyet tarafından sakinleştirildiği öğrenildi.



SAMASSA MESAJI

Geçmiş olsun

Beşiktaş Kulübü, Sivasspor'la oynanan mücadelede sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Mamadou Samassa için geçmiş olsun mesajı geçti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Malili oyuncu için Sivasspor Kulübü'nün sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına, "Geçmiş olsun Mamadou Samassa, acil şifalar dileriz" mesajı yazıldı.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Emre'nin millî hedefi

Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan ve siyah-beyazlılara muhteşem bir gol atan Emre Kılınç transferi hakkında konuştu. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada "Önemli olan nerede oynadığın değil, nasıl oynadığın. Ben kendimi geliştirmek istiyorum. Transfer süreci kulüplerin görüşeceği bir şey, benim aklımda bir şey yok. Benim aklımda olan A Millî Takım'a gitmek" dedi.



TEPKİLERDEN BIKTI

Ak, istifayı düşünüyor!

Siyah-beyazlılarda Orhan Ak krizi artacağa benziyor. Sivasspor deplasmanında taraftarların tepkisi üzerine Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla maçı locadan takip etmek zorunda kalan Orhan Ak'ın artık sabrı kalmadı. Genç teknik adamın, cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında da tepkilerin devam etmesi durumunda istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.



HAYAL KIRIKLIĞI

En kötü Quaresma

Kamp döneminde Beşiktaş'ın en çalışkan ismi olarak dikkat çeken Quaresma, Sivasspor deplasmanında ise Beşiktaş kariyerindeki en kötü maçlarından birini yaşadı. Portekizli yıldız oyunda kaldığı 62 dakika boyunca sadece 28 defa pas verebildi. Bu pasların hiçbiri hücumda rakibi zorlayacak türden değildi. Sadece iki defa orta yapabilen Q7, bunlarda da isabet sağlayamadı.