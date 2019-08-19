Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç - Sezonu Saracoğlu’nda Gazişehir’le açacak olan Fenerbahçe, evinde bol gollü bir galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. En son 2015-16 sezonunun 13. haftasını lider kapatan sarı-lacivertliler, 123 haftalık hasreti noktalayarak Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmaları öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Zirveden yaklaşık dört senedir uzak olan Fenerbahçe’nin ligin yenisi Gazişehir karşısındaki en önemli kozu Ersun Yanal. Kadıköy’deki son 12 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertli ekip Yanal’la çıktığı hiçbir lig karşılaşmasını (27 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik) da kaybetmedi.



> Rakipleri örnek gösterdi

Sezona iyi başlamak zorunda olduklarını belirten Ersun Yanal, oyuncularına “Kazanmaya mecburuz” talimatı verirken uyarılarda bulunmaktan da geri kalmadı. Yanal “Sezonun ilk haftaları her zaman zor geçer. Galatasaray ve Beşiktaş’ın aldığı sonuçlar ortada” şeklinde ikazlarını sürdürdü. Oyun disiplininden kopmadan, takım olarak mücadele etmek zorunda olduklarını söyleyen ve taraftarın desteğiyle üç puanı alacaklarına inandığını vurgulayan Yanal, takıma “Sadece galibiyet değil, bizi zirveye oturtacak skoru da istiyorum” dedi.



İÇİM İÇİME SIĞMIYOR

Muriç’i heyecan bastı

Taraftarı olduğu takıma transfer olmanın gururunu yaşayan Vedat Muriç, inanılmaz duygular içinde olduğunu söyledi. Normalde maçlardan önce heyecanlanmadığını dile getiren Kosovalı golcü “Kadıköy’de taraftarımızın önüne çıkacağım. Hissettiklerimi kelimelerle ifade etmem çok zor” derken galibiyet sözü verdi.