Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Zürich'ten kadrosuna kattığı İsviçreli futbolcu Michael Frey, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı oluşturmuştu ve takımda istenmeyen adam konumuna düşmüştü. 25 yaşındaki santrforu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Nürnberg kulübünden ise söz konusu transferle ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

Ligde Sandhausen'e 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Nürnberg Teknik Direktörü Damir Canadi, sağlık kontrolünden geçmek üzere Almanya'ya gelen golcü oyuncuyla ilgili sorulara "Hücum hattında bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. Frey'in gelişiyle topu önde tutabilecek bir oyuncuya sahip olacağız. Umarım kısa süre içerisinde buraya uyum sağlar ve takımımıza katkıda bulunur." şeklinde yanıt verdi.

Bundesliga 2 ekibinin sportif direktörlüğünü yapan Robert Palikuca ise Sky Sport Almanya'ya verdiği demeçte "Michael Frey, fizik gücü yüksek ve iri yarı bir futbolcu. Takımımızda bu özelliklere sahip başka bir oyuncu yok. Umuyorum ki kendisini kadromuza katacağız." ifadelerini kullandı.