Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon beklediği verimi alamadığı İsviçreli forvet Michael Frey ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki futbolcu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg’e satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı.
Frey, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı terlettiği 25 maçta 5 gole imza atmıştı.
Fenerbahçe, Frey’i kiraladı
19.08.2019 - 17:00 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey’in Nürnberg’e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon beklediği verimi alamadığı İsviçreli forvet Michael Frey ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki futbolcu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg’e satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Frey,
644802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644802.aspx
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Sivasspor
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Denizlispor
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Alanyaspor
1
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Çaykur Rizespor
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Ankaragücü
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6
Antalyaspor
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0
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Fenerbahçe
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Gazişehir Gaziantep
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9
Göztepe
0
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0
0
0
0
0
10
Başakşehir
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11
Kasımpaşa
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0
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0
0
12
Konyaspor
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0
0
0
0
0
0
0
13
Trabzonspor
0
0
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0
0
0
0
0
14
Malatyaspor
0
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0
0
0
0
0
15
Gençlerbirliği
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1
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1
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0
16
Kayserispor
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1
0
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0
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Galatasaray
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Beşiktaş
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P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
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1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
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2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
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2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
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0
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2
1
1
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6
Akhisar Bld.Spor
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Hatayspor
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0
1
3
8
İstanbulspor
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2
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Erzurum BB
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2
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Keçiörengücü
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11
Boluspor
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Adanaspor
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13
Altınordu
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14
Altay
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Bursaspor
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Balıkesirspor
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0
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-2
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17
Giresunspor
1
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0
1
0
2
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Eskişehirspor
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