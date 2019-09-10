Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımı, performansıyla alkış topladı. Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları bir uluslararası turnuvaya daha damga vurarak, kadınların Türk sporundaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Millî takım, A Grubu'nda oynadığı beş maçın sadece birini kaybetti. Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen Türkiye, grupta tek yenilgisini son şampiyon Sırbistan karşısında 3-1'lik skorla almıştı. Son 16 turunda Hırvatistan'ı, çeyrek finalde Hollanda'yı ve yarı finalde Polonya'yı dize getiren takımımızın gruptaki rakibi ise son şampiyon Sırbistan'dı. Nefesleri kesen finali 3-2 kaybettik ve gümüşte kalıp yine gönülleri kazandık.

SENELER SONRA FİNAL

Maçın detaylarında ise tecrübe farkını gösterdi. Güçlü rakibi karşısında 2-1 geri düşen millîler, maçı tie-break setine götürmeyi başardı. Final setinde 7-4 öne geçen ancak tecrübesizliğinin kurbanı olan ay-yıldızlılar, seti 15-13, maçı da 3-2 kaybetti. Şampiyonadaki performansıyla herkesin takdirini toplayan Türkiye, tarihinde ikinci defa gümüş madalya aldı. Millîler, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyondaki madalya sayısını dörde (iki gümüş, iki bronz) çıkardı. 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilen millîler, 2011 ve 2017 yıllarında da Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.

GURUR VERİCİ

Ankara'daki organizasyonda seyircimiz de muhteşemdi, oyuncularımız da... Her ne kadar son anlarda ferdî ve basit hatalar neticeyi belirlese de bütün Türkiye kızlarımızla gurur duydu