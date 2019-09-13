Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den gündeme dair önemli açıklamalar ve mesajlar... "İki yılda elde edilmedik kupa bırakmadık. Taraftarımızın özellikle önümüzdeki iki maçta saha kapatmaya yönelik provokasyonlara ve ajanlara dikkat etmesini öneriyorum" uyarısında bulunan Cengiz "Galatasaray'a karşı ciddi bir cephe var. Ciddi bir algı yönetimi var. Biz bu cepheyi de bozarız, varsa oyunlarını da bozarız. Bizim gücümüz buna rahatlıkla yeter. Yeni bir TFF geldi ve biz buna beyaz sayfa açtık. Fakat geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıklarımızın kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi bizi müthiş rahatsız ediyor. Bizim iki faulümüze bir sarı kart diğer takımların 16-20 faul aralığına bir sarı kart düşüyor. Sanki Galatasaray'ın önünü kesmek için eğilim hissediyoruz" ifadesini kullandı.

BİRLİK, YOK HÜKMÜNDE

"Biri çıkıp son iki şampiyonluk şaibeli diyor isim veriyor. Geçen sene iki hakemi cımbızla çekip görevlerine son veriyorlar. Bu şekilde hakemlere, 'Galatasaray lehine hata yaparsanız ceza alırsınız' mesajı veriliyor. Aleyhine hata yaparsanız 'Korkmayın Başkan’ı konuşur ceza alır, Hoca’sı konuşur ceza alır' diyorlar. Lütfen toplumun dinamitleriyle oynamayın. Biz, kendimize duyduğumuz saygıdan dolayı rakiplerimize değerli diyoruz ama rakiplerimizin belli bir kesimi bir taç atışı için şampiyonluğumuza lekeli deme cüretini gösteriyor. Birliğe (Kulüpler Birliğine) 'Birlik' demeye dilim varmıyor. Çünkü içinde bir kulüp yok. Bizim için de şu anda birlik, yok hükmündedir" diye konuştu.

...VE SAHNE FALCAO'NUN

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao taraftarın karşısına çıkıyor. Kasımpaşa maçıyla ilk defa sarı-kırmızılı seyircilere "Merhaba" diyecek olan Kolombiyalı golcü, daha önce oynamak için sabırsızlandığını belirtmişti. Falcao’nun gelmesiyle kombineleri bitiren sarı-kırmızı taraftarlar, satışa çıkan biletleri de bir saat içinde bitirdi. Galatasaray kulübünün bugün taraftar rekoru kırması bekleniyor. Bu arada transferin son gününde kadroya katılan Lemina, Kasımpaşa maçıyla siftah edecek.

GALATASARAY'DAN ÇİFTE SALVO

G.Saray’ın kulüp sitesinden Fatih Terim’e gelen 1 maç indirim için, “Tahkim’in kararı hukuki temelden yoksun, vicdanlarda kabul görmeyen niteliktedir” açıklaması yapıldı. Kulüp, 5 bin lira ceza alan Abdürrahim Albayrak’ın bu cezasını sitesinde dillendiren Başakşehir’e de, “Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de denir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır” karşılığı verildi.