Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin keyfi hafta içinde gelen kötü haberlerle kaçmıştı... Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür’ün ameliyatlarına Ekuban’ın da sakatlığı eklenmişti. Böyle bir atmosferde Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam eden Karadeniz ekibinde Ünal Karaman takımın moralini yüksek tutmaya baktı.. Ki o takımın 15 maçtır ligde yenilgi yüzü görmemesi artı motivasyonuydu. Bordo-mavililer, yarınki Gençlerbirliği mücadelesinde de seriyi sürdürme hedefinde. Geçen sezonun son 12 maçında bileği bükülmeyen bordo-mavililer bu sezon 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Kontralara dikkat!

Hafta içinde taktik çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın dikkat çektiği konulardan biri de kontrataklardı. Ünal Karaman topun kaybedilmesinin ardından rakibe çabuk pres yapılmasını ve rahat oyun kurdurtulmamasını istiyor. Ve oyunculara kesinlikle yerlerini kaybetmemeleri gerektiğini vurguluyor. Ünal Hoca, takım oyununun da altını çizerek, skor üstünlüğü sağlanmadığı sürece bireyselliğe kaçılmamasını ve risk alınmamasını talep ediyor.

Sturridge bilmecesi

Bordo-mavililerin flaş transferi Daniel Sturridge'i taraftarlar G.Birliği maçında izlemek için sabırsızlanıyor. Fakat oyuncunun arka baldırında ağrı olduğu ve bugün MR'a gireceği belirtildi. Sturridge'in MR sonucuna göre kadroya girip girmeyeceği belli olacak.